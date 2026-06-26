김정은, 신형 방사포·미사일 시험 참관 軍 “세부 제원 분석중”…별도공지 없어

김정은 북한 국무위원장이 6·25 전쟁 발발 76주년인 25일 남한 주요 시설을 겨냥한 신형 방사포·전술탄도미사일·장거리 자주포탄 시험을 직접 참관하며 대남 포병·미사일 전력의 ‘장거리·정밀화’를 과시했다.

이번 시험에는 기존 공개분을 개량한 240㎜ 24관 방사포, 서울 사정권을 노린 155㎜ 자주포 사거리 연장탄, 비행장·항만 등 중요 표적 파괴용 특수 탄두 전술탄도미사일이 동원된 것으로 분석된다.

26일 노동신문에 따르면 김 위원장은 전날 국방발전 5개년 목표 수행을 위한 포 및 미사일 무력 현대화 사업 계획에 따라 국방과학연구기관들이 조직한 중요 무기시험을 참관했다.

합동참모본부는 북한이 전날 방사포 등 10여 발을 발사한 사실을 포착했으나, 탄도미사일 발사는 없었던 것으로 보고 별도 공지를 하지 않았다.

이에 대해 합참 관계자는 “세부 제원은 한미 정보당국이 정밀 분석 중”이라며 “우리 군은 북한의 관련 동향을 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 설명했다.

신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 합참이 탄도미사일 발사를 공지하지 않은 것과 관련해 “합참이 단거리 탄도미사일이 아니라 240㎜ 방사포 발사로 판단했을 가능성”을 제기했다.

실제로 북한은 600㎜ 초대형 방사포와 단거리 탄도미사일 시험을 혼합 운용하면서 다양한 궤적·속도를 구현해 왔고, 단거리 탄도탄과 대구경 방사포의 구분이 탐지 단계에서 쉽지 않다는 지적이 있어 왔다.

이번 북한의 미사일 시험은 남한을 사정권에 두는 타격 수단들의 성능 개량에 초점이 맞춰진 것으로 보인다.

이 가운데 155㎜ 자주포에 적용하는 65㎞ 사거리 연장포탄 시험에는 지난 5월 김 위원장이 ‘중요 군수공업기업소’를 방문해 생산 실태를 파악한 ‘북한판 K9’ 신형 자주포가 동원된 것으로 추정된다. 사거리 60k㎞ 이상으로 개발하고 있다는 북한의 주장이 사실이라면 서울을 타격권에 둘 수 있다. 전현건 기자