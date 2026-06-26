[헤럴드경제=장윤우 기자] ‘버터 없는 버터맥주’를 기획·판매한 혐의로 기소된 그룹 어반자카파 멤버 겸 버추어컴퍼니 대표 박용인(38)이 항소심에서도 집행유예를 선고받았다.

26일 서울동부지법 형사항소3부(부장판사 오재성)는 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 박용인의 항소심에서 검찰의 항소를 기각하고 원심인 징역 8개월에 집행유예 2년을 유지했다.

재판부는 “식품 자체에 유해한 성분이 포함된 사안이 아니라 원재료 표시를 잘못한 점을 감안하면 원심의 형이 지나치게 가볍다고 보기 어렵다”고 밝혔다.

박용인과 버추어컴퍼니는 2022년 5월부터 2023년 1월까지 편의점 등을 통해 원재료에 버터가 들어가지 않은 맥주를 ‘버터맥주’, ‘BUTTER BEER’, ‘버터베이스’ 등으로 광고한 혐의로 기소됐다.

버터맥주는 출시 1주일 만에 초도물량 20만 캔이 완판될 만큼 MZ세대에서 큰 인기를 끌었다. 이후 식약처가 2023년 3월 버추어컴퍼니와 제조사 부루구루, 유통사 GS리테일을 경찰에 고발하며 수사가 시작됐다.

1심 재판부는 해당 광고가 소비자가 버터 포함 제품으로 착각할 수 있는 거짓·과장 광고에 해당한다고 판단했다. 박용인이 유명 가수라는 점이 소비자 인식에 영향을 미쳤을 가능성도 있다고 봤다.

1심은 박용인에게 징역 8개월에 집행유예 2년을, 버추어컴퍼니 법인에는 벌금 1000만 원을 선고했다.

박용인은 지난 2009년 어판자카파 멤버로 데뷔해 여러 히트곡들로 사랑받았다.