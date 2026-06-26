오일근 대표 등 경영진 안전점검나서 혹서기 용품 등 제공…기본수칙 강조

롯데건설이 본격적인 여름철 무더위를 앞두고 전국 건설 현장 근로자들의 건강을 지키기 위한 온열질환 예방 조치에 나섰다.

26일 롯데건설에 따르면 오일근 대표를 비롯한 경영진은 지난 25일 경기도 오산시 ‘롯데캐슬 위너스포레’ 건설 현장을 직접 방문해 혹서기 온열질환 예방 캠페인을 진행했다. 이날 경영진은 현장 근로자 600여 명에게 팥빙수와 이온음료, 무더위 극복 필수 용품이 담긴 박스를 전달했으며, 폭염 대비 안전수칙 체화를 위한 체험형 게임 부스도 함께 운영해 근로자들의 큰 호응을 얻었다.

경영진은 캠페인에 이어 현장 안전보건경영회의를 주재하고, 고용노동부의 지침에 맞춘 롯데건설만의 체계적인 현장 온도별 대응 가이드라인을 집중 점검했다.

롯데건설은 ▷체감온도 31도 이상: 현장 상황에 맞춰 근로자 작업 시간 유연하게 조정 ▷체감온도 33도 이상 (폭염주의보): 매 2시간마다 20분씩 정기적인 휴식 시간을 의무적으로 부여 ▷체감온도 35도 이상 (폭염경보): 오후 무더위 시간대(14시~17시)의 모든 옥외 작업을 원칙적으로 중단 ▷체감온도 38도 이상 (폭염중대경보): 긴급조치 작업을 제외한 모든 옥외 작업을 전면 중단 조치 등의 원칙을 세워 운영 중이다.

이와 함께 롯데건설은 에어컨과 식수 설비가 완비된 휴게시설을 상시 가동하고, 주 1회 ‘보건데이(DAY)’를 지정해 온열질환 예방 교육을 실시하고 있다. 특히 근로자가 스스로 건강 이상이나 위험을 감지했을 때 즉시 대피할 수 있는 ‘작업중지권’ 사용을 현장에서 적극 장려하고 있다.

롯데건설 관계자는 “무더운 날씨 속에서도 최선을 다해 현장을 지키는 근로자 분들의 건강과 안전이 최우선”이라며 “앞으로도 지속적인 캠페인과 현장 점검을 통해 누구나 안심하고 작업할 수 있는 안전하고 쾌적한 환경을 만들어 가겠다”고 전했다.

한편 롯데건설은 최근 서울 서초구 잠원동 본사에서 임직원 대상 ‘2026 스마트 안전 공모전’ 시상식을 개최해 현장 안전 아이디어 8건을 우수작으로 선정했다. 신혜원 기자