SK가스 구성원들이 자원순환 프로그램을 통해 마련한 쌀 1000kg을 안산 거주 이주민들에 기부했다.
26일 SK가스는 전날 경기도 안산시에 위치한 이주민 시민연대 사회적협동조합에서 1000kg 규모의 쌀 기부식을 진행했다고 밝혔다.
SK가스는 자원순환 전문 기관인 터치포굿 업사이클링 및 자원순환 체험 프로그램에 자발적으로 참여한 후, 이를 쌀 기부량으로 환산하고 추가 기부를 더했다.
박혜원 기자
klee@heraldcorp.com
입력 2026-06-26 11:13:46
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SK가스 구성원들이 자원순환 프로그램을 통해 마련한 쌀 1000kg을 안산 거주 이주민들에 기부했다.
26일 SK가스는 전날 경기도 안산시에 위치한 이주민 시민연대 사회적협동조합에서 1000kg 규모의 쌀 기부식을 진행했다고 밝혔다.
SK가스는 자원순환 전문 기관인 터치포굿 업사이클링 및 자원순환 체험 프로그램에 자발적으로 참여한 후, 이를 쌀 기부량으로 환산하고 추가 기부를 더했다.
박혜원 기자
“노원 15평도 월세 100만원”…상계동 살다 의정부로 밀려났다 [월세의 습격]
“작년까지만 해도 방 한 칸짜리 월세가 50만원 안팎이었는데 올해 들어 갑자기 100만원을 넘었습니다. 상계주공10단지 세입자 중 한 명은 갱신계약까지 종료 후 의정부로 이사를 갔습니다. 노원 안에서도 수락산 쪽 외곽으로 밀려난 분도 있습니다. 아파트를 포기하고 빌라 월세로 옮긴 사례도 있습니다.”(노원구 상계동 공인중개사무소 대표) 서울 외곽의 대표적인
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