SK가스 구성원들이 자원순환 프로그램을 통해 마련한 쌀 1000kg을 안산 거주 이주민들에 기부했다.

26일 SK가스는 전날 경기도 안산시에 위치한 이주민 시민연대 사회적협동조합에서 1000kg 규모의 쌀 기부식을 진행했다고 밝혔다.

SK가스는 자원순환 전문 기관인 터치포굿 업사이클링 및 자원순환 체험 프로그램에 자발적으로 참여한 후, 이를 쌀 기부량으로 환산하고 추가 기부를 더했다.

박혜원 기자