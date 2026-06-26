윤동한 한국콜마 회장 에세이 출간 현장서 체득한 ‘이순신 경영’ 재해석

윤동한 한국콜마 회장이 네 번째 역사 경영 에세이를 출간했다.

26일 한국콜마에 따르면 전날 서울 서초구 엘타워에서 ‘이순신의 위대한 경영’ 출판기념회가 열렸다. 이날 행사에는 이태진 전 한국학중앙연구원장, 성한기 대구가톨릭대학교 총장, 신동욱 국회의원 등이 참석했다. 정세균 전 국회의장과 김진표 전 국회의장, 윤제균 JK필름 영화감독도 영상 축사를 전했다.

이번에 출간된 책은 창업 36년 만에 한국콜마를 대기업집단으로 성장시킨 윤 회장이 실제 경영 현장에서 체득한 ‘이순신 경영’을 정리한 결과물이다. 충무공의 업적을 경영자의 시각으로 재해석했으며, ‘유비무환 정신’과 ‘경청의 리더십’을 담았다.

윤 회장은 1990년 국내 최초로 화장품 제조자개발생산(ODM) 비즈니스 모델을 도입한 이후 한국콜마를 글로벌 뷰티·헬스케어 기업으로 성장시켰다. 이 같은 성장의 밑바탕에는 윤 회장이 오랜 기간 연구해 온 이순신 정신이 자리하고 있다. 윤 회장은 이순신 정신을 실제 경영 현장에 접목해 왔다. 특히 판옥선을 개조해 거북선을 만든 이순신 장군처럼 연구개발(R&D)의 중요성을 강조했다.

윤 회장은 이순신 정신 확산에도 힘쓰고 있다. 2017년 이순신의 자(字)인 ‘여해’를 딴 비영리 법인 서울여해재단을 설립했다. 이 재단은 중소·중견기업 임직원을 대상으로 ‘이순신 학교’를 운영한다. 이순신 리더십을 전파하고 전문가를 양성한다. 이순신 학교는 현재까지 누적 수료생이 1000명을 넘어섰다.

윤 회장은 앞서 2019년 ‘80세 현역 정걸 장군’, 2022년 ‘조선을 지켜낸 어머니’를 출간했으며 2023년에는 ‘이충무공전서’를 현대어로 번역·출간을 지원했다. 2024년에는 대구가톨릭대학교 일반대학원 이순신 학과에서 ‘고하도·고금도의 지리적 이점을 활용한 이순신의 승리 전략 연구’ 논문으로 박사학위를 취득하며 이순신 연구를 이어오고 있다.

윤 회장은 “평생 기업을 일구며 이순신을 공부한 끝에 얻은 결론은, 그는 한반도 유사 이래 최고의 경영자로 불려도 손색이 없다는 사실”이라며 “이 책을 통해 충무공의 경영 정신을 이어받은 ‘작은 영웅’들이 이 땅에 지속해서 나타나기를 바란다”라고 말했다. 부애리 기자