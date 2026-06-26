드론작전사 국방드론본부로 개편 군집드론·대드론 전력 동시 확충

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 소모성 드론 대량 확보와 전군 운용체계 개편을 골자로 한 ‘무인전투체계 전환’에 본격 착수했다. 저비용 드론 2만 대 이상 확보, 장거리 자폭무인기(K-LUCAS) 전력화, ‘50만 드론 전사’ 양성, 드론작전사 개편이 핵심이다.

국방부는 26일 ‘국방 드론·대드론 발전 정책’을 발표하고 드론을 특정 부대가 아닌 전군의 보편적 전투수단으로 전환하겠다고 밝혔다. 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁에서 확인된 ‘저비용·대량 드론 전장’에 대응하기 위한 조치다.

안규백 국방부 장관은 “드론 역량을 전군으로 확대해 모든 장병이 제2의 개인화기처럼 운용하도록 하겠다”고 강조했다.

전력 확충의 초점은 ‘속도와 물량’이다. 군은 근거리정찰드론과 소형 자폭드론 등 저가·소모성 장비를 2만 대 이상 신속 확보하고, 적 방공망 무력화를 위한 K-LUCAS 전력화를 추진한다. AI 기반 군집드론 등 차세대 전력 확보도 병행한다.

대드론 전력은 단계적으로 구축된다. 단기적으로 접적지역에 대응체계를 배치하고, 검증된 상용 장비를 내년부터 투입한다. 중장기적으로는 레이저와 고출력마이크로파(HPM) 등 지향성 에너지 무기와 저비용 요격드론 확보를 추진한다.

인력 구조도 개편된다. 국방부는 ‘50만 드론 전사’ 양성을 목표로 교육용 드론 6만 대를 도입하고 교육체계를 전면 개편할 계획이다.

산업 생태계 강화도 병행된다. 국토부·산업부 등과 협력해 배터리 등 핵심 부품 표준화를 추진하고, 드론용 탄약 개발과 규격화를 통해 기업 진입장벽을 낮춘다. 군 훈련장 개방, 실증 확대, 국제 협력 등을 통해 수출 기반도 확대한다.

조직은 드론작전사 중심에서 각 군 분산형으로 전환된다. 육·해·공군과 해병대가 감시·정찰과 타격을 통합 수행하고, 드론작전사 본부는 ‘국방드론본부’로 개편된다.

한편 국방부는 고이즈미 신지로 일본 방위상이 27일 한국을 방문, 안 장관과 28일 서울 국방부 청사에서 한일 국방장관 회담을 할 예정이라고 이날 밝혔다.

고이즈미 방위상은 방한 중 국립서울현충원에 참배할 예정이다. 28일에는 조현 외교부 장관도 접견할 것으로 알려졌다.

일본 방위상이 양자회담을 위해 한국을 찾는 것은 2015년 이후 11년 만이다. 지난해 9월 나카타니 겐 당시 일본 방위상이 한국을 찾아 안 장관과 회담한 적이 있지만, ‘2025 서울안보대화’ 참석을 계기로 이뤄진 방한이었다.