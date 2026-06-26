[헤럴드경제=채상우 기자] 회사 대표가 된 가수 장윤정의 직원 복지 제도가 화제다.

25일 ‘장공장장윤정’ 채널에는 ‘최초공개. 장윤정 기획사 회식 및 복지 브이로그’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 장윤정은 “오늘 약간 직원들 복지 차원에서 압구정에 왔다”며 직원들과 흑백요리사로 유명해진 윤남노 셰프가 운영하는 오마카세에 방문했다.

그는 식사를 하며 직원들에게 “제가 회사를 차린 지 7개월이 됐다. 여러분들과 반년 정도 됐다”며 “회사 복지 차원에서 맛있는 걸 사드리는 자리인 만큼 오늘은 마음껏 즐겨달라”고 했다.

그는 “비싸고 좋은 음식을 자주 먹을 수는 없지만, 오늘 같은 날은 분위기를 산다고 생각하면 된다”며 미소를 감추지 않았다.

식사를 마친 뒤에 장윤정은 “저랑 일하는 분들이 행복했으면 하는 마음에 주기적으로 좋은 식사를 함께할 것”이라며 “제가 건강 관리를 하다 보니 비타민 섭취가 중요하지 않냐. 비타민D 주사도 맞혀주겠다”라고 말했다.

이후 장윤정은 직원들과 함께 병원을 찾았고, 비타민D 주사를 맞았다. 또한 장윤정은 “앞으로 계속 관리해 드릴게요”라며 회사 복지를 약속했다.

지난해 장윤정은 연예기획사를 설립했다고 알렸다. 그는 자신의 유튜브를 통해 “준비한 지 꽤 됐는데 얘기를 언제 해야 하지 고민을 좀 했다. 내가 키우고 싶은 후배들을 해보고 싶었다”며 새로운 도전에 나선 이유를 밝혀 많은 관심을 모았다.