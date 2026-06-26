성금 3억원서 6억원으로 확대 일상 회복·성장 돕는 지원체계 마련 경찰청이 피해자 찾고, 적십자가 회복 프로그램 제공

[헤럴드경제=김현일 기자] ​LG와 경찰청, 대한적십자사가 26일 서울 서대문구 경찰청에서 ‘폭력 피해 아동·청소년 긴급 지원을 위한 3자 업무협약(MOU)’을 체결했다.

협약 기관들은 이번 MOU 체결을 기점으로 실무 협의체를 구성하고, 사업 추진과 추가 협력방안을 논의할 예정이다.

LG는 6억원의 성금을 기탁해 폭력 피해 아동·청소년의 일상 회복과 성장을 돕는 지원체계 기반 마련에 나선다. 경찰청이 어려움을 겪고 있는 아동·청소년을 찾아내면, 대한적십자사가 피해자 상황에 맞는 회복 프로그램을 제공해 빠른 일상 회복을 돕는 방식이다.

경제적으로 어려운 피해 아동·청소년은 가구당 최대 2개월간 300만원 이내 현금 등을 지원하기로 했다. 취약계층 가구는 봉사원과 결연을 맺고 가정방문과 기초 물품을 지원하는 심리적 회복 프로그램도 진행한다. 여성·아동·다문화가정 등 피해자별 특성에 맞는 맞춤형 지원도 제공할 방침이다.

폭력 피해 아동·청소년 지원은 안전한 사회 분위기를 만들고 이들의 빠른 일상 회복과 건강한 성장을 돕자는 취지에서 시작됐다.

지난해까지는 LG생활건강과 서울지방경찰청, 대한적십자사 서울지사가 지역 단위로 지원 사업을 진행했다.

올해부터는 LG와 경찰청, 대한적십자사가 전국 단위로 지원을 확대 개편하는 데 뜻을 모았다. 이를 위해 LG는 성금 규모를 3억원에서 6억원으로 두 배 늘리고, 경찰청·대한적십자사와의 공조를 강화해 보다 유기적으로 폭력 예방 생태계를 만들 계획이다.

LG는 2019년부터 지난해까지 총 20억원을 기부하며 폭력 피해 가정의 경제적 자립 지원과 초·중학생 대상 폭력예방 교육을 전개해왔다.

LG 관계자는 “폭력 없는 안전한 사회 분위기를 만들고 피해자들을 실질적으로 돕기 위해 그룹 차원의 역량을 모았다”며 “앞으로도 경찰청, 대한적십자사와 긴밀히 협력해 아이들이 폭력 없는 세상에서 안전하게 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.