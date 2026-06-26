한국인 선원 37명 승선 선박 정상 항해…해협 내 대기 선원 47명으로 감소 정부 실시간 모니터링 지속…수리 선박 제외 순차 통항 예정

[헤럴드경제=김선국 기자] 호르무즈 해협 안쪽에서 대기하던 우리 선사 운용 선박 8척이 추가로 해협을 통과했다. 이에 따라 현지에 남아 있는 우리 선박은 5척으로 줄었다.

해양수산부는 26일 오전 9시 기준 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 8척이 해협을 안전하게 통과해 정상 항해 중이라고 밝혔다.

이번에 통과한 선박에는 한국인 선원 37명이 승선했다. 이 가운데 1척은 우리나라를 목적지로 운항 중이며, 나머지 선박은 해외 목적지로 향하고 있다.

8척이 해협을 빠져나가면서 현재 현지에 남아 있는 우리 선박은 5척이다. 이들 선박에는 우리 선박 승선 한국인 17명과 외국 선박 승선 한국인 30명 등 모두 47명의 한국인 선원이 승선해 있다. 외국 선박에 승선한 한국인 선원 3명이 탑승한 선박 1척도 이번에 해협을 통과했다.

정부는 선원과 선박의 안전을 고려해 선박명과 항로, 위치 등 구체적인 운항 정보는 공개하지 않았다.

해수부는 외교부와 협력해 해당 선박들이 통항하는 동안 실시간 모니터링과 통항 정보를 제공하며 안전 운항을 지원했다고 설명했다.

현재 수리 중인 선박 1척을 제외한 나머지 선박은 유관국과의 협의와 선사의 자체 운항 일정에 따라 순차적으로 해협을 통과할 예정이다.

해수부 관계자는 “앞으로도 현지에 남아 있는 선박을 대상으로 통항 동향과 안전 정보를 지속 제공하며 안전한 항해를 지원할 계획”이라고 했다.