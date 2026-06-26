‘벤투스 에보·아이온 AT·라우펜 에스 핏2’ 수상 “글로벌 디자인 경쟁력 인정받아”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 독일 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 제품 디자인 부문 3개의 ‘본상’을 수상했다고 26일 밝혔다.

‘레드닷 디자인 어워드’는 세계 최고 권위의 디자인 시상식 가운데 하나로 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인 센터가 주관하며 매년 ▷제품 디자인 ▷브랜드·커뮤니케이션 디자인 ▷디자인 콘셉트 등 3개 부문에서 제품의 혁신성, 심미성, 기능성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.

올해 레드닷 디자인 어워드에서 한국타이어의 ▷초고성능 퍼포먼스 타이어 ‘벤투스 에보’ ▷전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 및 픽업트럭용 친환경 타이어 ‘아이온 AT’ ▷글로벌 브랜드 라우펜의 여름용 퍼포먼스 타이어 ‘에스 핏2’가 각각 본상을 수상했다.

‘벤투스 에보’는 날카로운 센터부 휠그루브 디자인으로 조향 정밀도를 높이고 소음을 저감한 점을 높이 평가받았다. 또한, ‘챔퍼 디자인’과 인공지능(AI) 기반 친환경 컴파운드를 적용해 그립력을 유지하면서도 마일리지(타이어 수명)를 최대 32% 개선했으며, 사이드월에는 극미세 질감의 ‘반타 벨벳’ 그래픽을 더해 심미성과 기능성을 모두 만족시켰다.

아울러 올해 출시 예정인 ‘아이온 AT’는 전비 효율과 긴 마일리지, 정숙성 등 전기차 핵심 성능을 ‘오프로드 특화 디자인’에 반영했다. 패턴 설계를 통해 에너지 손실을 줄이고 항속거리를 높이는 데 이바지하고, 컴파운드 최적화를 통해 발열과 마모를 효과적으로 억제하는 등 혁신성과 지속가능성을 구현한 디자인으로 인정받았다.

라우펜의 ‘에스 핏2’는 브랜드의 미니멀리즘 철학을 반영한 ‘뉴메릭 사이드월’ 디자인을 적용해 시각적 완성도를 높였다. 비대칭 트레드 설계를 통해 정밀한 핸들링과 우수한 배수 성능을 구현했으며, ‘얼라인먼트 인디케이터’와 ‘EV 마크’를 적용해 사용자 편의성과 직관성을 강화했다.