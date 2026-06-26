400평 공동연구소 구축…MIRACLE 사업단 출범

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 화순전남대학교병원이 미래 바이오헬스 산업을 선도할 의사과학자 양성과 융합연구 거점 구축에 본격 나선다.

화순전남대병원은 지난 24일 미래의료혁신센터에서 ‘K-MediST 지원 MIRACLE 사업단 출범식’이 개최됐다고 26일 밝혔다.

이날 행사에는 이완식 병원장을 비롯한 임직원과 의료진, 이근배 전남대학교 총장, 임기철 GIST 총장, 박상우 전남대학교 의과대학장, 전진숙 국회의원, 백영하 보건복지부 보건의료기술개발과장, 송태균 한국보건산업진흥원 바이오헬스혁신본부장 등 주요 내외빈이 참석했다.

MIRACLE 사업은 보건복지부가 주관하고 한국보건산업진흥원이 시행하는 K-MediST 지원사업으로, 전남대학교와 광주과학기술원(GIST)이 공동 수행하는 국가 의사과학자 양성 사업이다.

사업명인 MIRACLE은 ‘의과학 첨단 융합 연구 및 리더 양성을 위한 교육·연구 시너지 플랫폼 구축(Medicine-engineering Innovation and Rendezvous for Advanced Convergence and Leader Education)’의 약자다.

사업은 2026년부터 2030년까지 총 193억9,840만원 규모로 추진되며, 전남대학교 의과대학 핵의학과 민정준 교수가 사업단장을 맡아 사업을 총괄하며, GIST 의생명공학과 김태 교수가 공동사업단장이다.

특히 화순전남대병원은 사업의 핵심 연구 거점 역할을 수행한다. 사업단은 미래의료혁신센터 내에 약 400평 규모 공간에 공동연구소를 조성하고 의사과학자 교육 공간과 공동연구시설, 기업 협력 공간 등을 조성할 계획이다.

3D 미세중력 세포배양시스템과 고성능 유세포분석기 등 첨단 연구장비를 도입해 면역치료와 첨단재생의료 연구 역량을 강화하고, 교육·연구·임상·실증·사업화가 유기적으로 연결되는 혁신 플랫폼을 구축할 예정이다.

안재숙 교수와 유수웅 교수, 이형곤 교수 등 화순전남대병원 의료진 역시 사업의 핵심 주체로 참여한다. 임상의들이 직접 의료현장의 미충족 의료수요를 발굴하고 이를 연구와 기술개발로 연결해 새로운 치료기술과 의료기기 개발, 기술사업화로 이어지는 의사과학자 양성 모델을 구축하게 된다.

이근배 전남대학교 총장은 “전남대학교와 GIST, 전남대병원과 화순전남대병원이 힘을 모아 공동연구소와 바이오헬스 클러스터를 구축하고 미래 의사과학자 양성의 새로운 모델을 만들겠다”고 말했다.

임기철 GIST 총장은 “미래의료 혁신은 의학과 공학, AI 기술의 융합에서 시작된다”며 “화순전남대병원을 중심으로 교육과 연구, 기술사업화가 선순환하는 융합연구 생태계 조성에 적극 협력하겠다”고 밝혔다.