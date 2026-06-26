기획전·콘텐츠·상품 개발 연계 차별화 단독 상품 2주마다 소개

[헤럴드경제=강승연 기자] SSG닷컴은 간편식 기획전과 숏폼 콘텐츠, 단독 상품 개발을 연계한 ‘초간편 집밥 프로젝트’를 본격 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 프로젝트는 가격 경쟁력과 조리 편의성, 맛을 기준으로 대표 상품을 선정해 2주 간격으로 소개하는 내용이다.

우선 운영 회차에 맞춰 1분 미만의 숏폼 영상 ‘초간편 레시피’를 선보인다. 대표 상품과 함께 즐기기 좋은 상품과 이를 활용한 조리법을 소개한다.

단독 상품도 개발한다. 이마트와 협업해 가격과 품질, 조리 편의성을 강화할 수 있는 차별화 상품을 개발하고, 트렌드를 반영한 먹거리도 출시한다는 계획이다.

SSG닷컴은 지난달 25일부터 4주간 프로젝트를 두 차례 시범 운영하며 관련 수요를 확인했다.

프로젝트 첫 상품으로 ‘널담’과 함께 선보인 식사빵 ‘슬랩 브레드’는 600g 대용량에 행사가 7000원대의 합리적인 가격으로 행사 기간 베이커리 카테고리 매출 1위를 기록했다. 조리 편의성에 초점을 맞춰 ‘훌랄라 참숯치킨’과 개발한 ‘숯불 양념치킨’ 매출은 행사 직전 같은 기간 대비 10배 급증했다.

SSG닷컴은 다음달 8일까지 진행하는 행사 대표상품으로 27년 전통 부산 한식당 ‘사미헌’의 갈비탕을 9000원대에 선보인다. 쓱7클럽 회원은 7% 적립 혜택도 받을 수 있다.

프로젝트를 통해 소개하는 모든 상품은 전국 대부분 지역에서 ‘쓱배송’을 통해 원하는 일시에 받아볼 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “이마트 시너지를 바탕으로 제철 먹거리를 소개하는 ‘초신선 발굴 프로젝트’에 이어, 간편식까지 큐레이션 범위를 넓혔다”고 말했다.