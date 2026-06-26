[헤럴드경제=배문숙 기자]미국과 이란의 협상 진전 이후, 국제유가가 중동 전쟁 이전 수준으로 낮아지자 정부가 석유 최고가격을 하향 조정하는 방안을 검토하고 있다.

전국 평균 휘발유 가격은 4월 이후 중동 지역 지정학적 불안과 국제유가 상승 등의 영향으로 2000원선을 상회하고 있으나 조만간 2000원 아래로 내려올 것으로 관측된다.

26일 산업통상부에 따르면 전날 오전 8시 기준 브렌트유 선물 가격은 배럴당 73.14달러로 전쟁 직전(72.48달러) 수준을 사실상 회복했다.

미국 서부 텍사스산 원유(WTI)도 69.92달러를 나타내며 70달러선 아래로 하락했다. 두바이유는 67.29달러를 기록하며 오히려 전쟁 전보다 저렴해졌다.

산업부 관계자는 “호르무즈 통항에 따른 중동산 원유 공급 확대 기대 등으로 국제 원유와 가스 가격이 하락했다”고 설명했다.

하지만 정작 국민들이 체감하는 국내 주유소 가격은 요지부동이다. 전날 오전 8시 기준 전국 휘발유 가격 평균은 2007원, 경유 가격 평균은 1998원으로 지난 4월 이후 석 달째 2000원 안팎의 높은 가격을 유지하고 있다. 전쟁 전 1500∼1600원대였던 것과 비교하면 여전히 괴리가 크다.

이처럼 국제유가 하락이 국내 가격에 즉각 반영되지 않는 가장 큰 이유는 ‘시차’ 때문이다. 주유소들이 통상 2∼3주 간격으로 제품을 공급받다 보니 전 단계의 비싼 재고가 먼저 소진돼야만 가격을 내릴 수 있는 구조다.

여기에 정부가 설정한 석유 최고가격이 여전히 높은 수준에 묶여 있는 점도 가격 하락을 가로막는 요인으로 지목된다.

정부는 급격한 유가 상승세를 억제하기 위해 지난 3월 13일부터 석유 최고가격제를 전격 시행했다. 중동 전쟁 발발 이후 유가가 폭등세를 나타내자 정유사가 주유소에 공급하는 도매가격에 상한선을 설정한 것이다.

석유 최고가격은 지난 3월 27일 시행된 2차 조정 때 유종별로 리터(L)당 210원씩 상향 조정된 이후 석 달 가까이 같은 가격을 유지하고 있다. 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.

이처럼 석유 최고가격제는 도입 당시에는 국내 유가 폭등을 막는 ‘방어선’ 역할을 했지만, 국제유가가 떨어진 지금은 오히려 국내 가격의 빠른 하락을 제약하는 기준선이 되고 있다.

이에 정부는 제도 도입 취지였던 민생 물가 안정을 실현하기 위해 석유 최고가격을 낮춰 소비자 체감 가격인 주유소 판매가격의 인하를 유도하겠다는 구상이다.

이재명 대통령은 전날 수석보좌관 회의에서 “청와대와 정부는 석유류 가격 안정을 위해 최고가격제 조정을 포함한 보다 과감한 대책을 신속하게 추진해가야 한다”며 민생 안정을 위한 강력한 의지를 피력했다.

김정관 산업부 장관 역시 지난 22일 기자간담회에서 “현 유가 수준은 전쟁에 대비해 내려온 상황이라 어느 정도 최고가격 자체를 내릴 유인이 있다고 생각하고 검토 중”이라고 말했다.