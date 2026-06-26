로드리게스 “IMF 재원 2억달러로 복구예산 편성”…세계은행도 긴급 원조 검토 양대 국제금융기구, 올 4월 베네수와 20여년 만에 관계 정상화…강진 첫 시험대

[헤럴드경제=정목희 기자] 최근 20여 년 만에 베네수엘라와 관계를 복원한 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB)이 연쇄 강진 피해를 입은 베네수엘라 지원에 나선다.

IMF는 25일(현지시간) 현지 상황을 예의주시하고 있으며 재난 복구를 위해 베네수엘라 당국과 긴밀히 협력하겠다고 밝혔다. 다만 피해 규모에 대한 전면적인 평가가 이뤄지기 전인 만큼 지원 방식과 규모 등 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

앞서 델시 로드리게스 베네수엘라 임시대통령은 지진 복구 예산으로 IMF 재원을 활용해 2억 달러(약 3080억원)를 편성하겠다고 밝혔다.

이와 관련해 블룸버그통신은 베네수엘라가 IMF에 예치된 45억 달러 규모의 특별인출권(SDR) 가운데 일부를 인출하는 방안을 추진하고 있다고 보도했다.

SDR은 IMF가 회원국의 출자 비율에 따라 배분하는 국제 준비자산이다. 일반적인 구제금융과 달리 엄격한 조건이나 정책 이행 의무 없이 필요할 때 비교적 자유롭게 활용할 수 있는 것이 특징이다.

다만 IMF는 SDR 활용 방식과 재원 조달 등 세부 내용에 대해서는 공식 확인을 하지 않았다.

IMF와 함께 대표적인 세계금융지원 기관인 세계은행도 베네수엘라 당국과 접촉 중이며 지원 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

다자간 대출기관인 세계은행은 이번 재난에 대응하는 국제 파트너들과의 조율 및 기술 지원을 포함한 원조를 제공할 수 있다고 설명했다.

이처럼 양대 국제금융기구가 베네수엘라의 재난 구호에 신속히 팔을 걷어붙인 것은 올해 초 극적으로 이뤄진 관계 복원이 발판이 됐다.

IMF는 우고 차베스 전 대통령 재임 시절인 2004년부터 베네수엘라 당국과의 실질적인 협력을 중단했으며, 이후 정권 교체기 등을 거치며 금융 고립 상태를 이어오다 올해 4월에 이르러서야 약 22년 만에 공식 교류를 재개했다. 2005년 이후 거래를 멈췄던 세계은행 역시 국제사회의 역내 정세 판단 변화에 맞춰 올해 4월부터 베네수엘라와의 협력 체제를 재가동했다.