이란 “지정 항로만 안전 통항” 경고 직후 사고 IMO “안전 보장 재확인 필요”…철수 프레임워크 일시 중단

[헤럴드경제=정목희 기자] 오만 해안 인근 호르무즈 해협을 지나던 화물선이 공격을 받은 것으로 의심된다는 신고가 접수됐다고 영국 해사무역기구(UKMTO)가 25일(현지시간) 밝혔다.

로이터통신에 따르면 해당 선박은 오만 다히트항에서 남동쪽으로 7.5해리 떨어진 해상에서 우현이 발사체에 맞았다고 신고했다.

UKMTO는 함교 일부가 파손됐지만 인명 피해나 환경오염은 발생하지 않았으며, 관계 당국이 사고 경위를 조사하고 있다고 밝혔다.

해상 안보 소식통은 로이터에 공격 주체는 확인되지 않았지만 드론이 선박을 표적으로 삼았을 가능성이 있다고 전했다.

영국 해양 위기관리업체 뱅가드와 해양 소식통들에 따르면 피격 선박은 싱가포르 선적 컨테이너선 ‘에버러블리’호다. 다만 선주인 대만 에버그린은 관련 질의에 답하지 않았다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 이란이 지정한 항로를 이용할 경우에만 안전한 통항이 가능하다며 이를 따르지 않는 선박에 대응하겠다고 밝혔다.

또한 이란 정부가 호르무즈 해협 통항을 관리하기 위해 설립한 페르시아만해협청(PGSA)도 엑스(X·옛 트위터)에 “우리가 지정한 구역을 벗어난 항로를 통항할 경우 안전 통항을 보장할 수 없으며, 보험 적용 및 관련 배상 책임 대상에서도 제외된다”고 발표했다.

해협청은 이어 “미승인 항로를 이용해 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 전적으로 선주와 선박 운영사, 선장에게 있다”고 경고했다.

선박 피격에 따라 국제해사기구(IMO)는 지난 24일 발표했던 호르무즈 해협 선박 및 선원 철수 계획을 하루 만에 잠정적으로 중단하기로 했다고 밝혔다.

앞서 IMO는 선박 수백 척과 1만1천명 선원을 호르무즈 해협에서 빠져나오도록 하기 위한 작전에 착수했다면서 오만이 이를 위한 임시 통항로를 제공한다고 발표했다.

그러나 아르세니오 도밍게스 IMO 사무총장은 성명에서 “이 계획에 따라 여러 척의 선박이 성공적으로 해협을 빠져 나갔다”면서도 “필요한 안전 보장이 계속되고 있음을 재확인하기 위해 시행을 잠정 중단하기로 했다”고 밝혔다.

도밍게스 총장은 이어 “오늘 오만만에서의 (화물선) 피격에 관해 통지받았으며 이 선박은 IMO의 철수 프레임워크에 따라 통행하지 않았다”며 “조율된 방식과 항행 안전 보장을 위해 철수 계획은 추가로 명확성이 확보될 때까지 중단될 것”이라고 설명했다.