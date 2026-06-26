국토부 올해 1분기 건설공사 계약통계 전년比 23% 증가…민간 49조 달해 대형사일수록 계약액 증가폭 커

[헤럴드경제=신혜원 기자] 올해 1분기 건설공사 계약액이 74조원을 넘어서 지난해 같은 기간 대비 약 23% 증가한 것으로 나타났다. 반도체 생산시설·데이터센터 등 사업 영향으로 민간부문이 49조원에 달해 공공부문 대비 상승폭이 컸다.

26일 국토교통부가 발표한 2026년 1분기 건설공사 계약통계에 따르면, 올해 1분기 계약액은 74조1000억원으로 전년 동기 대비 23.4% 늘었다.

부문별로 보면 공공부문은 25조1000억원으로 전년 동기 대비 5.0% 늘었다. 민간부문은 49조원으로 같은 기간 35.6% 증가했다. 공공부문은 포천 발전소, 부산항 등 도로 부문과 항만 발전소와 같은 토목·산업설비 사업 추진이 계약 증가에 기여했다. 민간부문은 반도체 생산시설·데이터센터 등 신산업투자로 크게 늘었다.

공종별로는 토목(산업설비·조경 포함)은 민간 산업설비가 증가하며 전년 동기 대비 35.8% 증가한 29조원을, 건축은 민간의 공장 증설 사업 등의 영향으로 16.6% 증가한 45조1000억원을 기록했다.

토목공종에서 순수토목은 17조원, 산업설비는 11조원으로 전년 동기대비 6.0%, 159.0%가 증가했다. 조경도 같은 기간 6.0% 늘어난 1조원을 기록했다.

상위 1~50위 기업은 37조7000억원(전년 동기 대비 40.2%↑), 51~100위는 4조5000억원(0.3%↑), 101~300위 5조3000억원(6.8%↑), 301~1000위 6조5000억원(24.9%↑), 그 외 기업이 20조1000억원(8.4%↑)을 기록했다. 기업규모가 큰 대형사를 중심으로 계약액이 더 많이 늘었다.

현장 소재지별로 나눠 보면 수도권이 39조2000억원으로 1년 전보다 41.8% 증가했고, 비수도권이 34조9000억원으로 7.8% 증가했다.

최근 10년간 건설공사 계약액 통계를 살펴보면, 2022년 2분기 82조7000억원으로 최고액을 기록한 뒤 2023년 3분기 45조5000억원까지 감소했으나, 이후 회복세를 보이고 있다. 올해 1분기 계약액은 최근 10년간 최고액(82.7조원)대비 89.6% 수준이다.

한편 건설공사 계약 통계에 관한 자료는 이날부터 국토교통 통계누리집에서 확인할 수 있다.