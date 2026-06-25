[헤럴드경제=나은정 기자] 미래에셋증권이 고대역폭메모리(HBM) 가격 상승과 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 이후 필라델피아 반도체 지수(SOX) 편입 가능성을 근거로 목표주가를 380만원에서 420만원으로 상향 조정했다.

김영건 미래에셋증권 연구원은 25일 보고서에서 “2026년 실적 전망은 기존 추정치를 유지했으나, 고대역폭메모리(HBM) 가격 상승 전망을 반영해 2027년 영업이익 전망치를 상향했다”며 이같이 밝혔다.

김 연구원은 2027년 고대역폭메모리(HBM) 가격 상승률 전망치를 기존 25.3%에서 43.7%로 높이고, 이를 반영한 2027년 영업이익 전망치를 449조원으로 3.3% 상향했다고 설명했다.

전날 SK하이닉스가 최대 45조원 규모의 미국주식예탁증서(ADR) 발행 계획을 공시한 데 대해선 “ADR 상장 이후 필라델피아 반도체 지수(SOX) 편입 가능성을 기대한다”고 했다.

김 연구원은 “공모 기준가 기준 시가총액(300억 달러)은 SOX 지수 내 25위에 해당하고 거래량 조건도 무난하다”며 “내년 9월 정기변경에 편입될 것으로 전망한다”고 덧붙였다.

앞서 SK하이닉스는 지난 24일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 증권신고서(F-1)를 공개 제출했다. 지난해 연말 미국 상장설이 불거진 뒤 7개월여만에 속전속결로 증시에 입성하는 것이다. 계획대로라면 내달 10일부터 ‘SKHY’ 티커로 거래가 개시된다.

SK하이닉스는 최대 1779만주 신주를 발행할 계획이다. 현 주가 수준을 기준으로 45조4535억원에 달한다. 내달 6일 글로벌 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 거친 뒤 9일(현지시간) 공모가를 확정할 예정이다. 이후 10일(현지시간) 나스닥 시장에서 거래가 시작된다.

SK하이닉스는 나스닥 상장을 통해 고대역폭반도체(HBM) 기술 경쟁력을 강화할 계획이다. 전통적인 D램과 낸드플래시도 AI 최적화 라인업으로 재편한다는 방침이다.