카뱅, 캐피탈업 라이선스 확보 예정 ‘카뱅캐피탈’ 상표도 출원

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크가 캐피탈업에 신규 진출하며 종합 금융 플랫폼으로의 도약을 가속화한다고 25일 밝혔다.

카카오뱅크는 마스턴캐피탈 지분 100% 인수를 추진한다고 25일 공시했다. 이번 인수는 카카오뱅크가 추진 중인 기업가치 제고 계획의 일환으로, 비은행 여신 사업으로 서비스를 확장해 지속가능한 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

마스턴캐피탈은 2022년 마스턴투자운용과 NH투자증권이 공동 출자해 설립한 여신전문금융사로, 리스금융과 기업금융 등을 영위하고 있다. 카카오뱅크는 이르면 연말까지 인수 절차를 마무리하고 캐피탈업 진출에 필요한 라이선스와 운영 기반을 확보할 계획이다.

이번 인수를 통해 카카오뱅크는 비은행 여신 영역으로 사업 포트폴리오를 확대하게 된다. 카카오뱅크가 출범 이후 축적해온 비대면 금융 역량과 기술력을 캐피탈 시장으로 확장함으로써, 기존 대면 중심으로 제공되던 캐피탈 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 혁신할 것으로 기대된다.

카카오뱅크는 할부금융을 시작으로 캐피탈업 내 사업 영역을 단계적으로 확대할 계획이다. 단기적으로는 안정적인 사업 기반을 구축하는 한편, 자동차 유통 플랫폼 등 다양한 파트너사와의 협업을 통해 자동차 금융 시장의 디지털 전환을 추진할 예정이다. 이후 리스 및 렌탈 분야뿐 아니라 기업금융, 투자금융 등으로 사업 영역을 넓혀 여신 포트폴리오를 다변화하고 생산적 금융 확대에도 기여한다는 방침이다.

카카오뱅크는 “그동안 축적해온 비대면 금융 혁신 기술력과 노하우를 캐피탈업으로 확장해 고객 생활과 밀접한 다양한 영역에서 새로운 금융 경험을 제공하고자 한다”라며, “단계적인 사업 확대를 통해 생산적 금융을 강화하고 플랫폼 경쟁력과 자본 효율성을 높여 기업가치 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 카카오뱅크는 앞서 특허정보검색서비스 키프리스(KIPRIS)에 ‘카뱅캐피탈’ 상표를 출원한 바 있다. 지정상품에는 ▷벤처캐피탈금융업 ▷리볼빙 대출업 ▷담보 대출업 ▷벤처캐피탈의 투자 펀드 제공업 ▷자동차 대출중개업 ▷자동차할부판매금융업 등이 포함됐다.