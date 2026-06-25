[헤럴드경제=고승희 기자] ‘비기기만 해도 32강’이라는 안일함과 파격 로테이션이 안타까운 경기로 이어지고 있다. 전반 내내 최약체 남아프리카공화국에 끌려다닌 홍명보호가 후반전 결국 일격을 당했다. 여기에 대표팀 수비의 중심인 김민재(바이에른 뮌헨)까지 교체됐다.

홍명보 감독이 지휘하는 대한민국 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 0-0으로 맞선 후반전, 남아공에 치명적인 선제골을 내주며 0-1로 끌려가고 있다.

후반전에 허용한 선제 실점은 이미 전반전부터 수차례 경고등이 켜졌던 수비 배후 공간 제어 실패와 중원 전개 마비가 축적된 결과다.

이날 홍명보 감독은 앞선 두 경기에서 골을 넣지 못한 주장이자 에이스 손흥민(LAFC)과 ‘정신적 지주’ 이재성(마인츠)을 동시에 벤치에 앉히는 초강수를 던졌다. 손흥민이 월드컵 데뷔 무대였던 2014년 브라질 대회 이후 교체 명단으로 내려간 것은 이번이 처음이다.

홍 감독은 체코전 역전 결승 골의 주인공 오현규(베식타시)를 원톱으로 세우고 황희찬(울버햄프턴)과 이강인(파리 생제르맹)을 좌우에 배치한 3-4-3 포메이션으로 변화를 꾀했으나, 결과적으로 공수 간격이 완전히 벌어지는 패착으로 이어졌다.

한국은 전반 초반 이강인의 코너킥에 이은 김민재의 헤더와 이태석의 패스를 받은 이강인의 왼발 슈팅으로 포문을 열었으나, 이후 급격하게 주도권을 내줬다. 전반전 동안 한국은 슈팅 수에서 4대 9, 특히 유효슈팅에서 0대 3으로 밀리는 극심한 열세에 시달렸다.

간신히 무실점으로 하프타임을 맞이했으나, 전술 수정 없이 맞이한 후반전 결국 남아공의 직선적인 역습 한 방에 스리백 라인이 무너지며 선제골을 헌납했다.

남아공은 경기 전 기준으로 FIFA 랭킹 60위로 한국(24위)보다 36계단이나 낮은 조 최약체다. 그러나 한국은 역대 월드컵 무대에서 아프리카 팀을 상대로 1승 1무 2패로 유독 약한 모습을 보여왔다. 지난 2006년 독일 대회 토고전(2-1 승) 이후 20년 동안 아프리카 팀을 이기지 못한 잔혹사가 이번에도 발목을 잡는 모양새다.

현재 1승 1패(승점 3)로 조 2위에 위치한 한국은 최소 무승부만 거둬도 자력으로 조 2위를 지키며 32강 토너먼트(B조 2위 캐나다전 유력)로 갈 수 있으나 현재는 남아공에 리드를 내주며 고차방정식을 풀어야 하는 처지가 됐다.