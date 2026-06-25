학령인구 반영 산정체계 개편…고등·평생교육 재투자 내국세 연동 변동성 줄여 교육청 재정운용 예측 가능성

[헤럴드경제=양영경 기자] 박홍근 기획예산처 장관은 25일 지방교육재정교부금(교육교부금) 개편과 관련해 “교육교부금 총액이 예년보다 줄어드는 일이 없게 하겠다”고 밝혔다.

박 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “이번 (교육교부금) 개편은 초·중등 교육의 재정을 깎아내리려는 것이 결코 아니다”라며 교육재정 축소 우려에 선을 그었다.

그는 “다만 우리 아이들이 살아갈 내일의 교실과 대한민국은 오늘과 같지 않기에 한정된 재원이 가장 절실하고 더 효과적인 곳으로 흐르도록 그 물길을 바로잡으려는 것”이라고 개편 취지를 설명했다.

기획처와 교육부는 현재 교육교부금 연동 방식 개편을 논의 중이다. 교육교부금은 시도교육청의 핵심 재원으로, 내국세의 20.79%와 국세 가운데 교육세 일부를 재원으로 조성된다.

최근 학령인구가 감소하는 상황에서도 교육교부금 규모는 계속 늘어나면서 1972년 도입된 현행 내국세 연동 방식을 손질해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

박 장관은 정부가 추진하는 개편의 원칙도 제시했다. 그는 “우리 아이들의 공교육을 더 단단하게 다지겠다는 정부의 의지에는 추호의 흔들림도 없다”며 다섯 가지 원칙을 일관되게 추진하겠다고 밝혔다.

우선 “과거의 장기적인 증가 추세를 충분히 고려해 전체 초·중등 예산 규모가 축소되거나 위축되는 일 없이 매년 증액해 나갈 것”이라고 강조했다. 이어 “학생 1인당 교부금도 매년 늘려갈 것”이라며 “한 명의 아이도 소외되지 않도록 교육 혜택의 크기는 매년 확실히 키워갈 것”이라고 말했다.

아울러 초·중등 교육 재정의 안정성을 유지하는 동시에 고등교육과 평생교육, 유아교육에 대한 지원도 확대하겠다는 방침을 밝혔다.

박 장관은 “그동안 내국세 상황에 따라 교육교부금 변동성이 커 교육청·일선 학교 현장에서 예산을 수립하는 데 어려움이 있었다”며 “앞으로는 이러한 급격한 변동성을 완화해 예측 가능하고 안정적인 운영을 보장하겠다”고 말했다.

이어 “대학 교육, 평생 학습, 영유아 교육 등 그동안 투자가 간절했던 분야에 골고루 재투자해서 대한민국 교육의 전반적 향상에 기여할 것”이라고 밝혔다.

교육교부금을 초·중등 교육에만 사용할 수 있도록 한 기존 구조를 개선해 활용 범위를 확대하겠다는 취지다.

아울러 학령인구 감소를 교부금 산정 방식에도 반영하겠다는 기존 입장을 재확인했다. 그는 “아이들이 줄어드는 시대 변화를 교부금 산정 기준에도 자연스럽게 담아내겠다”고 말했다.

박 장관은 “이번 개편은 초·중·고 교실을 더 단단히 다지는 데서 멈추지 않는다”며 “유치원·어린이집을 다닌 후 그 교실에서 자란 아이가 대학의 강의실에 앉고 사회의 한복판에 당당히 서는 그날까지 배움의 길을 빈틈없이 이어주는 든든한 디딤돌이 될 것”이라고 했다.