한미전략투자공사·정책금융기관·조선3사, 한미 조선협력투자 업무협약 체결

[헤럴드경제=배문숙 기자]1500억달러 규모의 한·미 조선 협력 투자를 집행하기 위한 민관 협의체가 출범했다. 지난해 한·미 정상회담에서 합의한 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트’의 후속 조치로 한미조선 협력투자가 본격적으로 이행될 전망이다.

정부는 한미전략투자공사, 한국수출입은행,한국산업은행, 한국무역보험공사, 한국해양진흥공사 등 정책금융기관과 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 조선사가 25일 서울 여의도 수출입은행에서 한미 조선협력투자의 효과적 이행을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

한미 양국은 지난해 10월 경주 정상회담에서 ‘마스가’ 프로젝트를 통해 3500억달러 대미 투자 중 1500억달러를 조선 협력에 할당했다.

이날 업무협약을 계기로 공사, 정책금융기관, 주요 조선사 등 협약 당사자들은 ‘한미 조선협력투자 협의체’를 구성한다. 협의체는 기관 상호간 정보교류, 사업기회 발굴, 정책금융 지원 등을 함께 추진하며 수출입은행이 간사를 맡아 대내외 소통과 사업 추진 현황 등을 관리할 예정이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “조선협력투자가 대미투자와 함께 한미전략투자의 양대 축”이라며 “세계 최고 수준의 우리 조선사가 미국 조선업의 재건을 돕는 동시에, 대형 조선사부터 중소 조선사·기자재 협력업체까지 우리 조선 생태계 전체가 새로운 일감과 시장을 얻는 호혜적 투자가 될 것”이라고 강조했다.

이어 한미전략투자공사와 정책금융기관에 “적시에 충분한 자금이 공급될 수 있도록 금융지원 방안을 마련해달라”면서 “개별 기업이 홀로 감당하기 어려운 위험과 초기 투자의 불확실성을 함께 나누어 질 수 있는 방안을 적극적으로 찾아봐 달라”고 당부했다.

국내 주요 조선사에는 “한미 양국의 조선 산업이 윈-윈 할 수 있는 사업을 적극 발굴해달라”면서 “국내 중소 조선사와 기자재 협력업체까지 ‘팀 코리아’로 함께 참여할 수 있는 길을 마련해 달라”고 요청했다.

권대영 금융위원회 부위원장은 “한미 조선협력투자를 통해 대한민국 조선산업이 세계적인 역량을 펼칠 절호의 기회를 갖게 됐다”면서 “신설된 한미전략투자공사와 정책금융기관, 나아가 민간금융 간 긴밀한 협력체계를 바탕으로 필요한 금융지원이 차질없이 이루어지도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.

박종원 한미전략투자공사 사장은 “대미 조선협력투자는 한미전략투자의 핵심 분야 중 하나로서, 공사의 전략적 투자 이행을 위한 중요한 임무”라며 “정책금융기관과 긴밀히 협력하여 우리 조선업계의 대미 투자 및 선박 수주를 적극 지원하겠다”고 강조했다.

황기연 수출입은행 은행장은 “이번 협약을 계기로 K-조선이 미국 조선시장에 성공적으로 진입하여 새로운 성장동력을 확보할 수 있도록 협의체 참여기관·기업과 긴밀히 협력하여 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박동일 산업통상부 산업정책실장은 “마스가는 K-조선 역사상 최초로 이루어지는 전략적 해외진출 프로젝트로 미국 내에서도 우리 기업에 대한 발주 움직임등 고무적 흐름이 계속되고 있다”면서 “이러한 시장기회를 극대화하기 위해서는 기업들의 진출을 적기에 지원할 금융지원이 무엇보다 중요하다” 강조했다.

이어 “이날 협약식이 마스가 프로젝트의 마중물이자 우리 조선산업에 새로운 도약의 계기가 될 것으로 기대한다”면서 “정책 금융기관들 간 원활한 공조를 통해 기업들의 미국 시장 진출이 차질 없이 이루어질수 있도록 지원해 달라”고 당부했다.

이상균 HD현대중공업 대표이사는 “우리 조선업계는 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 수익성과 실행 가능성을 갖춘 다양한 투자 기회를 발굴할 것”이라며 “정부도 이에 다각적인 지원책을 마련하여 한미 조선협력의 새로운 전기를 함께 만들어 나가기를 기대한다”고 말했다.