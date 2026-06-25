[헤럴드경제=이명수 기자] 국민의힘 장동혁 대표는 25일 투표용지 부족 사태와 관련, “특검을 끝내 거부하면 혁명 수준의 국민 저항이 일어날 것”이라며 즉각적인 특검 수용을 촉구했다.

연합뉴스에 따르면 장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민은 ‘이재명 하명 합동수사본부’를 믿지 않는다. 국민의힘 추천 특검만이 모든 진실을 밝혀낼 수 있다”며 이같이 말했다.

그는 여권이 주장하는 선관위 개혁을 위한 개헌에 대해서도 “지금 개헌을 언급하는 건 잿밥에만 관심을 두는 것이다, 지금은 개헌을 언급할 때가 아니다”라고 일축했다.

그는 “투표용지 부족에 대한 노태악 (전 중앙선거관리위원장)의 답변은 ‘기억이 안 난다’는 것이었다. 기억나게 하려면 참정권 회복 특검밖에 없다”며 “위철환 (중앙선관위원장 권한대행)은 ‘대통령 밥 친구가 아니다’라고 고함을 질렀다. 특검을 해야 대통령 책임이 있는지 없는지 다 밝혀낼 수 있다”고 했다.

이어 “국정조사에 핵심 증인 16명이 무더기로 출석하지 않았다가, 국민적 비판이 쏟아지자 마지못해 오후에야 얼굴을 내밀었다”며 “특검 수사에는 오만하게 버티지 못할 것”이라고 언급했다.

그는 “오늘 나온 여론조사를 보면 국민 85%가 특검이 필요하다고 답했다. 민주당이 특검을 거부한다면 선관위, 이재명, 민주당이 모두 한배를 탔기 때문이라는 것을 자백하는 것”이라며 “특검 거부는 정권 침몰의 도화선이 될 것”이라고 경고했다.

장 대표는 건강 악화 등으로 입원했다 전날 퇴원, 이날 처음으로 최고위를 주재했다.