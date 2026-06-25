25~26일 서울 프리미엄 텍스타일…103개사·글로벌 50여개 브랜드 참여

[헤럴드경제=배문숙 기자]국내 다양한 우수 섬유 소재의 글로벌 패션 시장 진출을 모색하고 섬유 패션 산업의 공급망 경쟁력을 강화하기 위한 비즈니스의 장이 열린다.

산업통상부와 한국섬유수출입협회는 글로벌 패션소재 수주상담회 ‘2026, 서울 프리미엄 텍스타일(SPT)’을 25일부터 이틀간 서울 강남구 코엑스 더 플라츠에서 개최한다고 밝혔다.

올해 3회째인 SPT는 K-섬유의 수출 시장 확대를 위해 국내 기업이 새롭게 개발한 고기능성·친환경 신소재와 경쟁력 있는 프리미엄 소재를 전 세계 바이어들에게 한자리에서 선보이는 자리다.

이번 행사에는 일본 기업 7개사를 포함한 원사·원단 기업 103개사가 참가한다. 휴고보스, 랄프로렌, 마이클 코어스 등 글로벌 패션 브랜드 50여개사를 비롯해 국내외 바이어 2000여 명이 방문해 수주 상담을 진행한다. 특히 올해는 참가기업 수가 전년 대비 10% 이상 증가하며 전문 상담회로서 위상을 높였다.

개막식 부대행사로 ‘섬유·패션 상생협력 선포식 및 업무협약(MOU) 체결식’이 열린다. 이를 통해 수요처인 패션기업이 원사·원단 기업과 함께 새로운 국산 소재를 개발함으로써 기술개발과 제품화를 유기적으로 연계하고 원사·원단·패션기업 간 협력체계를 더욱 공고히 할 예정이다.

이외에도 친환경·고기능성 소재 등 3개 트렌드 테마 전시와 함께 6개 세션의 세미나가 열려 인공지능(AI) 기반 패션산업 혁신, 2027 패션시장 전망, 글로벌 스포츠·아웃도어 소재 동향 등 최신 시장 정보를 접할 수 있다.

최우혁 산업부 첨단산업정책관은 “SPT는 국내 섬유기업의 혁신 역량을 세계 시장과 연결하는 대표적인 글로벌 소싱 플랫폼”이라며 “고부가 섬유소재 개발과 섬유패션산업 간 협력 생태계 강화를 위해 정책적 지원을 집중하겠다”고 밝혔다