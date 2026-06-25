[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 장성규가 2026 FIFA 북중미 월드컵 남아프리카공화국전에서 손흥민이 선발 명단에서 빠진 것에 아쉬움을 드러냈다.

25일 장성규는 자신의 인스타그램에 “엇, 손흥민 선수를”이라며 손흥민의 선발 제외 소식을 전한 기사 캡처 사진을 게재했다. 이어 “그래도 무조건 이겼으면 좋겠다”며 응원을 덧붙였다.

이어 “남아공 공격수 막고파 선수는 진짜 막고 싶은 이름이네. 대한민국 32강 가즈아”라고 했다.

이날 오전 10시(한국 시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 한국 대 남아공 경기가 열렸다. 한국은 조별리그에서 1승 1패를 기록 중으로, 이날 승리하거나 무승부를 거두면 32강 진출을 확정하는 상황이다.

홍명보 감독은 중계 방송사와의 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외에 대해 “상대 체력적인 면을 보면서 후반에 나가는 것이 팀이나 본인 위해 훨씬 좋다고 판단했다”며 “경기 상황은 준비한 모델이 있어서 그대로 잘해 나갈 것”이라고 밝혔다.