대만 달러·멕시코 페소 등 11개 현지통화 지원 7월 중 27개 통화로 확대

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한은행은 법인 고객의 해외 결제와 글로벌 자금 운용 편의성을 높이기 위해 25일부터 법인 전용 ‘이종통화 해외송금 서비스’를 시행한다고 25일 밝혔다.

‘이종통화 해외송금 서비스’는 송금 처리와 최종 수취에 서로 다른 통화를 사용하는 방식으로, 송금 과정에서는 미국 달러화(USD)를 이용하고, 해외 수취인에게는 해당 국가의 현지통화로 자금을 지급하는 서비스다.

신한은행 영업점에서 이용할 수 있으며 대만 달러(TWD), 멕시코 페소(MXN), 말레이시아 링깃(MYR), 필리핀 페소(PHP)등 11개 통화를 지원하고, 오는 7월 중 총 27개 통화로 확대할 예정이다.

법인 고객이 해외 수취인이 받을 현지통화와 금액을 지정해 송금을 신청하면 신한은행이 이를 미국 달러화로 환산해 제휴 송금기관으로 보낸다. 제휴 송금기관은 미국 달러화를 해당 국가의 현지통화로 전환해 수취인에게 지급한다. 이를 통해 수취인은 별도의 환전 절차 없이 현지 통화로 자금을 받을 수 있으며, 송금 통화와 실제 결제 통화가 달라 발생하는 불편도 줄일 수 있다.

이번 서비스는 해외 거래처 결제, 해외 현지법인 운영자금 송금, 무역대금 정산 등 기업의 다양한 해외 자금 수요를 지원하기 위해 마련됐다. 관련 법령과 외국환거래 규정에 따른 신고·증빙 절차를 거치면 서비스 송금 한도 제한 없이 이용할 수 있다.

신한은행 관계자는“국내 기업들의 글로벌 영토 확장과 현지 거래 다각화에 따라, 다국적 통화 송금에 대한 법인들의 요구사항도 한층 복잡하고 정교해지고 있다”면서 “앞으로 우리 기업들이 전 세계 어디서나 금융 제약 없이 도약할 수 있도록, 국경을 넘나드는 외환 지원 인프라를 더욱 촘촘하게 구축해 나갈 것”이라고 말했다.