[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 교육부가 주관한 ‘2026년 방학 중 초등돌봄·교육 우수모델 지원 사업’ 공모에서 의성군이 우수모델 운영 지역으로 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

이번 공모사업은 방학 기간 발생할 수 있는 초등학생 돌봄 공백을 해소하고 지역사회와 연계한 양질의 돌봄․교육 서비스를 제공하기 위해 교육부가 추진한 사업이다.

기초지방자치단체와 교육지원청이 협력해 지역 특성에 맞는 돌봄·교육 모델을 제안하는 방식으로 진행됐으며 경북에서는 의성군이 우수모델 운영 지역으로 선정되는 성과를 거뒀다.

따라서 도교육청은 의성군청과 의성교육지원청, 지역 돌봄 기관이 함께 참여하는 협력체계를 구축해 지역 특성을 반영한 방학 중 초등돌봄·교육 프로그램을 운영할 계획이다.

특히 의성교육지원청을 중심으로 지역아동센터 6개소와 다함께돌봄센터 2개소가 협력해 의성 지역 16개 모든 초등학교 학생을 대상으로 돌봄과 교육 프로그램을 제공한다.

임종식 경북교육감은 “이번 선정은 학교와 지역사회가 함께 아이들의 성장을 지원하는 경북형 초등돌봄·교육 모델의 우수성을 인정받은 뜻깊은 성과”라고 말했다.