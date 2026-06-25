한식 역사·정통성 전파…다국어 디지털 콘텐츠 제작도

[헤럴드경제=박연수 기자] 동원F&B가 한국 홍보 전문가 서경덕 교수를 홍보대사로 위촉하고, ‘글로벌 한식 캠페인’을 전개한다고 25일 밝혔다.

캠페인은 글로벌 시장에서 K-푸드의 위상이 높아지면서 한식의 역사와 전통성을 정확히 알려야 할 필요성이 커지는 가운데 기획됐다. 모방 제품으로부터 한식의 문화적 가치를 보호하고 올바른 한식 문화를 전 세계에 확산하는 것이 목표다.

동원F&B는 양반김·밥·떡볶이·동원고추참치 등 대표 제품을 주제로 한식의 의미와 정통성을 알리는 콘텐츠를 다국어로 제작·배포할 계획이다.

서경덕 교수는 그동안 뉴욕 타임스스퀘어 전광판과 유력 일간지에 비빔밥·막걸리·김치 등 정통 한식을 알리는 광고 캠페인을 전개했다. 전 세계 유명 셰프들에게 한식 안내서를 발송하는 등 한식의 문화적 가치를 확산하는 활동도 이어왔다.

서 교수는 “모방 제품으로부터 한식의 문화적 가치를 보호하고 발전시키기 위해 동원F&B와 손을 잡고 이번 캠페인을 기획하게 됐다”고 말했다.