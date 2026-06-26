전국 유명 디저트 브랜드 협업 프로젝트 1탄 추천·투표를 거쳐 복호두 1위…팥 풍미 살려

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데웰푸드의 스테디셀러 ‘마가렛트’가 인기 디저트 브랜드 ‘복호두’와 손잡고 협업 신제품 ‘마가렛트 호두과자맛(사진)’을 선보였다.

신제품은 롯데웰푸드가 올해 시작한 ‘마가렛트가 찾아가는 카페 여행(이하 마카행)’ 프로젝트의 첫 결실이다. 마카행은 전국 유명 디저트 브랜드와 카페의 대표 메뉴를 마가렛트 스타일로 재해석해 한정 제품으로 운영하는 프로젝트다. SNS(사회관계망서비스)를 기반으로 유행하는 디저트 문화에 맞춰 기획했다.

협업은 소비자 참여형으로 이뤄졌다. 롯데웰푸드 공식 인스타그램을 통해 소비자 추천을 받은 디저트 브랜드 중 최종 투표를 거쳐 복호두가 선정됐다. 복호두는 호두과자에 앙버터를 접목한 시그니처 메뉴를 앞세워 젊은 세대에서 인기를 끌고 있다.

마가렛트 호두과자맛은 복호두의 대표 메뉴인 ‘팥 호두과자’의 맛을 구현했다. 마가렛트 특유의 겉바속촉 식감에 달콤하고 포슬포슬한 팥앙금을 더하고 갓 구운 호두과자의 고소한 풍미를 살렸다. 패키지 디자인에는 복호두의 캐릭터 ‘호복이’와 ‘보코’를 적용했다. 176g(8봉입)과 352g(16봉입) 두 가지 규격으로 시즌 한정 판매된다.

롯데웰푸드 관계자는 “앞으로도 ‘마카행’ 프로젝트를 통해 트렌디한 디저트 브랜드와 협업을 이어갈 것”이라고 말했다.