ERP 테스트 시나리오 설계, AI가 수 시간 완료 테스트 과정 자동화…원인 분석·해결책 제시 글로벌 IT 행사서 설루션 공개…사업 가속화

[헤럴드경제=차민주 기자] LG CNS가 에이전틱 인공지능(AI)을 탑재한 ‘퍼펙트윈 ERP 에디션’을 출시했다. 이를 기반으로 글로벌 사업을 확장하는 데 총력을 기울인단 방침이다.

25일 LG CNS는 SAP ERP 시스템에 특화한 실거래 데이터 기반 ERP 테스트 자동화 설루션 ‘퍼펙트윈 ERP 에디션’을 출시한다고 밝혔다. 해당 설루션을 활용하면 기존 ERP 시스템을 SAP의 최신 ERP인 S/4HANA로 전환하거나, 신규 ERP 시스템 공개 전 발생 가능한 결함과 오류를 사전 점검할 수 있다.

LG CNS에 따르면 ERP 시스템은 재무, 제조, 구매, 물류, 인사 등 기업의 핵심 업무를 통합 관리하는 만큼, 사전 검증해야 할 업무 범위와 시나리오가 방대하다. 이 때문에 각 업무 담당자가 수작업으로 테스트 항목과 시나리오를 설계하는 데 긴 시간이 소요됐다.

LG CNS는 이를 해결하기 위해 퍼펙트윈 ERP 에디션에 에이전틱 AI를 도입했다. 이용자는 에이전틱 AI를 활용해 테스트 시나리오 자동 생성, 발견된 오류의 원인 분석, 결과 보고서 작성 등을 자동으로 수행할 수 있다.

더불어 LG CNS는 에이전틱 AI가 각 업무 영역별 프로세스와 실제 운영 데이터를 분석해 테스트 시나리오를 자동 생성하도록 구현했다. 이로써 시나리오 설계 작업을 수 시간내 완료할 수 있단 설명이다.

특히 업무 담당자가 ‘어떤 업무 프로세스를 검증해야 하는지’, ‘이 업무에서 가장 적합한 테스트 케이스는 무엇인지’ 등을 지시하지 않아도 AI가 스스로 판단해 최적의 테스트 시나리오를 생성해준다. 이용자는 ERP 시스템 테스트 기간을 줄이면서도, 사람이 놓치기 쉬운 다양한 시나리오까지 검증할 수 있다.

테스트 수행 과정도 에이전틱 AI로 자동화했다. 테스트 중 이상 징후와 오류 원인을 AI가 자동으로 파악하고, 후속 조치가 필요한 부분은 해결 방안까지 제시한다. 이를 통해 테스트 비전문가도 ERP 시스템을 보다 수월하게 검증할 수 있다고 LG CNS는 설명했다. 테스트 수행 보고서 등 각종 산출물도 에이전틱 AI가 자동 생성해준다.

LG CNS는 향후 퍼펙트윈 ERP 에디션을 자율형 테스트 설루션으로 고도화한단 방침이다. 연내 AI 에이전트가 자율 협업하는 ‘에이전트 오케스트레이션’ 체계를 구축하고, 테스트 시나리오 생성부터 실행, 분석, 오류 수정 및 검증까지 스스로 수행하는 체계를 구현한다.

아울러 LG CNS는 퍼펙트윈 ERP 에디션 출시를 계기로 글로벌 시장을 본격 공략한다. 이 회사는 최근 미국 플로리다주 올랜도에서 진행된 ‘SAP 사파이어 2026’에서 퍼펙트윈 ERP 에디션을 공개했다. 지난 4월에는 일본 도쿄에서 열리는 정보기술(IT) 전시회 ‘재팬 IT위크’에도 3년 연속 참가했다.

내한신 LG CNS 엔터프라이즈솔루션사업부장은 “에이전틱 AI 기술을 접목한 퍼펙트윈 ERP 에디션을 기반으로 SAP 클라우드 ERP 전환 수요에 적극 대응해, 글로벌 사업을 더욱 강화할 계획”이라며 “앞으로도 글로벌 고객들이 에이전틱 AI 기반의 지능형 업무 환경을 신속하게 구현할 수 있도록 차별화된 AX 서비스를 제공할 것”이라고 밝혔다.