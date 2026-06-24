[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시의회는 24일 의회 운영위원회 회의실에서 제10대 경산시의회 의원 당선인 16명을 대상으로 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 다음달 1일 제10대 경산시의회 개원을 앞두고 당선인 간 상견례와 원활한 의정활동 수행에 필요한 주요 사항을 안내하기 위해 마련됐다.

이날 간담회는 안문길 제9대 경산시의회 의장의 인사말을 시작으로 당선의원 배지 전달, 상견례, 의회사무국 직원소개, 의회 현황 및 조직 안내 순으로 진행됐다.

이어 개원식 및 회기운영계획, 향후 주요 의정활동, 본회의장 의석 배정, 상임위원회 구성, 의회운영위원회 및 윤리특별위원회 구성 등 의회 운영 전반에 대한 안내가 이뤄졌다.

안문길 제9대 경산시의회 의장은 인사말을 통해 “시민의 뜻을 충실히 대변하고 지역 발전과 시민 행복을 위해 함께 고민하는 신뢰받는 의정활동을 펼쳐 주시길 기대한다”고 말했다.

한편 제10대 경산시의회는 오는 7월 1일 제271회 임시회에서 의장, 부의장 및 상임위원장 선출 후 개원식을 갖고 공식적인 의정활동에 들어간다.