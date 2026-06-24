서울시 25개 자치구 중 유일한 장관상

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈)의 구민 맞춤형 정책인 ‘강서형 한의약 난임치료 지원사업’이 보건복지부 주관 우수사례 공모전에서 보건복지부 장관상을 수상했다. 서울시 25개 자치구 중 장관상은 강서구가 유일하다.

이번 공모는 문제 해결의 혁신성, 현장 체감도, 민관협력, 제도적 확산 가능성 등을 종합적으로 판단해 평가됐다.

기존 서울시 한의약 난임 지원은 ‘원인불명의 난임’에만 지원하고 여성의 나이도 제한해, 정작 지원이 절실한 고령 임신 준비 가정이나 복합 요인을 가진 난임 부부는 혜택을 받지 못하는 사각지대가 존재했다.

이에 구는 강서구한의사회와 함께 기준을 대폭 완화했다. 만 45세 이하로 제한하던 나이 기준을 없애 고령 임신부들의 진입 장벽을 낮췄다. 또 ‘원인불명 난임’에만 국한됐던 진단 범위를 확장해 ‘원인불명 외 난임’까지 진단 대상을 넓혔다.

주민들의 접근성과 선택권도 대폭 확대했다. 관내 지정 한의원을 기존 11개소에서 28개소로 두 배 이상 확충했다. 양방(의과) 난임 시술과 한방 치료를 순차적으로 병행할 수 있도록 길을 열었다.

2025년 기준 치료 과정을 마친 여성들의 임신 성공률은 33.3%에 달했다.

구는 신체적 치료에만 그치지 않고 난임 부부의 마음까지 챙겼다. 정서적 안정을 돕는 ‘난임 치유 숲 프로그램’과 우울감 고위험군을 위한 ‘1:1 마음건강 심리상담’을 함께 운영했다.

진교훈 구청장은 “이번 수상은 민과 관이 힘을 합쳐 사각지대에 놓인 난임 부부들의 목소리에 귀를 기울인 결과”라며 “앞으로도 아이를 원하는 구민들이 안심하고 아이를 맞이할 수 있도록, 효과 있는 저출생 극복 정책을 지속해서 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.

한편 서울시에 따르면 2025년 난임 시술 지원을 통해 태어난 아이는 9234명으로 전년(7005명)에 비해 31.8% 늘었다. 이는 서울 전체 출생아(4만6401명)의 약 19.9%에 해당하는 수준이다. 서울에서 태어난 아기 5명 중 1명이 난임 시술 지원을 통해 태어난 셈이다.