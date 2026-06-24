30대 여성 신원 특정해 출석 요구 현장에서 신원 확인 못해 수일 소요 대한체육회 경기장 진입 업무방해

[헤럴드경제=이영기 기자] 봉쇄된 핸드볼경기장에 업무를 위해 진입하려던 대한체육회를 막은 일명 ‘올다르크’의 신원이 특정됐다. 경찰은 올다르크라고 불린 30대 여성 A를 소환해 조사할 예정이다.

서울 송파경찰서는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입하려던 대한체육회를 막아 업무방해 혐의를 받는 A씨의 신원을 특정해 출석을 요구했다고 24일 밝혔다.

A씨는 지난 16일 대한체육회를 비롯한 경기장 입주 체육단체가 업무 지속을 위해 경기장 내부로 진입하던 과정에서 끝까지 문을 막았다. 당시 체육단체와 경찰, 집회 측은 출입을 위한 합의를 이뤘지만, A씨가 출입문을 양손으로 움켜쥐어 체육단체의 경기장 진입은 무산됐다.

이에 보수 성향 커뮤니티 등에서 A씨를 ‘올다르크(올림픽공원과 잔다르크의 합성어)’로 지칭해 별칭도 붙었다.

경찰은 집회 현장 부근에서 발생한 각종 폭행, 특수강요 등 불법 행위 가담자들에 대한 신원을 특정해 소환하고 있지만 A씨의 신원 특정은 1주일 넘게 지체되고 있었다. 당시 현장에서 경찰은 A씨의 신원을 끝내 밝히지 못하고 돌려보낸 것으로 알려졌다.

향후 경찰은 A씨를 소환해 대한체육회의 업무를 방해한 혐의에 대한 수사를 펼칠 예정이다.