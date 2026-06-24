- 과기정통부, CO2 포집 기술(DAC)‧CO2→원유 전환 기술 점검 - 대규모 민간협력 실증사업 ‘CCU 메가프로젝트’ 착수보고회 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 공기 중 이산화탄소를 포집해 항공유와 합성가스를 생산하는 ‘이산화탄소 포집·활용’ 기술 상용화에 본격 드라이브를 건다.

과학기술정보통신부는 24일 LG화학, 포스코 홀딩스 등 민간 기업들과 함께 대규모로 CCU(이산화탄소포집저장) 기술을 실증하는 ‘CCU 메가프로젝트’의 착수보고회를 개최했다.

‘CCU 메가프로젝트’는 온실가스 다배출 산업(발전과 철강 등)에서 배출되는 이산화탄소를 포집하고 항공유, 메탄올 등 고부가가치 제품 전환까지 연계하는 민관합동 초대형 실증 프로젝트다. 오는 2030년까지 2380억 원이 투입된다.

발전 분야는 LG 화학이 주관기관이 되어 화력발전소에서 배출되는 온실가스를 활용해 지속가능한 항공유(e-SAF) 생산, 철강 분야는 포스코홀딩스가 주관기관으로 철강산업에서 배출되는 온실가스를 활용하여 합성가스, 친환경 선박유 등을 생산하는 기술을 2030년까지 실증할 예정이다.

이 프로젝트를 통해 CCU 기술이 산업계에 확산된다면 그동안 원유에 의존했던 연·원료 생산을 일부를 대체하여 해외 자원에 대한 국내 의존도를 낮추게 될 것으로 기대하고 있다.

이날 과기정통부는 차세대 포집기술로 각광받는 DAC 기술과 포집된 이산화탄소의 합성원유 전환기술의 연구개발 성과를 점검했다.

CCU 기술은 단순히 산업계 온실가스 배출량을 줄일 뿐만 아니라 실질적으로 온실가스를 감축하는, 2035 NDC 목표(4~4.5억톤 가량 감축) 달성을 위한 핵심 기술이다.

과기정통부는 CCU 기술이 산업에 적용될 수 있도록 연구개발 및 실증을 확대 지원했으며, 기업 중심 산·학·연 협의체인 ‘CCU 이니셔티브’를 중심으로 현장의견을 수렴하고 CCU 기술·제품 인증 제도와 전문기업 확인제도를 구축하는 등 산업육성을 위한 기반을 조성해 왔다.

과기정통부는 CCU 산업이 활성화 될 수 있도록 민관 협력 기반의 기술개발·실증 투자를 확대하고, 산업계의 의견에 귀기울여 관련 기술이 자리잡을 수 있도록 적극 지원할 예정이다.