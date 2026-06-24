‘Design Your Own Life’ 전시…‘나다운 일상’ 제안

[헤럴드경제=정찬수 기자] 오뚜기가 24일부터 오는 28일까지 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2026 서울국제도서전’에 디자인하우스와 협업 부스 ‘Design Your Own Life(사진)’를 선보인다고 밝혔다.

전시는 사회생활을 시작하며 자신만의 삶의 방식을 만들어가는 ‘Lv.0 어른들’을 위한 콘텐츠로 기획했다. 디자인하우스의 신간 ‘1로서기’ 등과 오뚜기 라이트푸드 통합 브랜드 ‘라이트앤조이’를 소개한다.

오뚜기는 ‘Design Your Own Table’이라는 부제로, ‘테이블’을 각자의 취향과 일상이 펼쳐지는 공간으로 해석한다. 관람객은 각자의 테이블 취향에 맞는 제품을 살펴보고 구매할 수 있다.

참여 이벤트도 마련했다. 오뚜기 일러스트와 ‘1로서기’ 일러스트를 활용해 자신만의 책갈피를 만드는 ‘반려 갈피표 만들기’, 테이블에 올려두고 싶은 세 가지 아이템을 골라 지류로 완성하는 ‘나만의 취향 테이블 꾸미기’ 등이다.

한편 오뚜기는 이번 도서전에 이어 7월 8일부터 14일까지 ‘부산국제어린이청소년영화제’, 7월 17일과 18일 ‘전주책쾌’ 등 다양한 문화 행사에서 소통을 이어갈 예정이다.