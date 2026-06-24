740i xDrive M 스포츠 리미티드 등 적용

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 코리아는 ‘BMW 740i xDrive M 스포츠 리미티드’와 ‘BMW 740d xDrive M 스포츠’에 블랙 트림을 적용해 선보인다고 24일 밝혔다.

신규 블랙 트림은 기존 모델의 주행 성능과 상품성은 유지하면서 외관 주요 요소에 블랙 하이글로스 마감을 적용해 보다 강렬하고 고급스러운 이미지를 구현한 것이 특징이다.

BMW 7시리즈 블랙 트림은 사이드 미러 블레이드와 사이드 윈도우 프레임, 도어 핸들, 사이드 실 커버 등을 기존 실버 크롬 대신 블랙 하이글로스로 마감했다. 이를 통해 플래그십 세단 특유의 품격을 유지하면서도 한층 세련되고 역동적인 분위기를 완성했다.

740i xDrive M 스포츠 리미티드 블랙 트림에는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재돼 최고출력 381마력, 최대토크 55.1㎏·m를 발휘한다.

740d xDrive M 스포츠 블랙 트림에는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 디젤 엔진이 적용돼 최고출력 299마력, 최대토크 68.3㎏·m의 성능을 제공한다.

두 모델 모두 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 지능형 사륜구동 시스템인 BMW xDrive를 적용해 연료 효율성과 승차감, 주행 안정성을 높였다.

판매 가격은 부가가치세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준으로 740i xDrive M 스포츠 리미티드 블랙 트림이 1억6080만원, 740d xDrive M 스포츠 블랙 트림이 1억5070만원이다.

한편, BMW 7시리즈는 올해 1~5월 국내 수입 대형차 시장에서 판매 1위를 기록했다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 순수전기 모델 i7을 포함한 BMW 7시리즈 판매량은 올해 1~5월 2590대로 전년 동기 대비 약 7% 증가했다.

BMW 코리아는 7시리즈 고객을 대상으로 럭셔리 클래스 전용 멤버십 ‘BMW 엑설런스 클럽’을 운영하고 있다. 해당 프로그램은 칸 국제영화제 VIP 초청 기회, BMW 레이디스 챔피언십 우선 초청, 미식·골프·문화예술 프로그램 등 다양한 프리미엄 서비스를 제공한다.