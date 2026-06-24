BMW, 7시리즈 글로벌 한정 에디션 한국 최초 공개 차세대 프리미엄 순수전기 SAV ‘iX3’ 등 전시 MINI, BMW 모토라드, 다양한 모델 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 그룹 코리아가 오는 26일 부산 해운대구 벡스코에서 개막하는 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 국내 최초 공개 글로벌 한정 에디션 모델과 차세대 프리미엄 순수전기 SAV(스포츠액티비티차량) ‘더 뉴 BMW iX3’를 비롯해 총 13가지 모델을 선보인다고 24일 밝혔다.

먼저 BMW는 ‘새로운 시대의 시작. 내일로 나아가다(DRIVING THE NEW ERA)’를 주제로, BMW 플래그십 세단 7시리즈의 존재감을 한층 강화한 글로벌 135대 한정 모델 ‘BMW 7시리즈 네로 루쏘 에디션’을 국내 최초로 공개한다.

아울러 BMW의 미래 비전을 담은 ‘노이어 클라쎄’의 첫 번째 양산형 모델 신형 iX3, 럭셔리 고성능 순수전기 세단에 감각적인 인디비주얼 투톤 외장 색상을 적용한 ‘BMW i7 M70 xDrive M 퍼포먼스 투톤 에디션’, 초고성능 플래그십 SAV ‘BMW XM 레이블’ 등 총 7종의 모델을 전시한다. BMW 앞서 지난 18일 인천 영종도 BMW 드라이빙센터에서 신형 iX3를 국내 최초로 공개하고, 본격 판매에 돌입했다.

MINI는 ‘모든 스토리의 시작, MINI로부터(EVERY MINI IS A COLLECTABLE STORY)’를 테마로 고성능 브랜드 JCW 최초의 순수전기 모델인 ‘디 올-일렉트릭 MINI JCW 에이스맨’을 비롯해 강렬한 여름의 감성을 더한 ‘디 올-일렉트릭 MINI JCW 썸머 에디션’, 영국의 전설적 디자이너 폴 스미스와 협업한 ‘디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션’ 등 총 4종의 차량을 전시한다.

BMW 모토라드는 ‘다음 한계를 향해’를 주제로 브랜드를 대표하는 고성능 슈퍼 스포츠 모터사이클 ‘BMW M 1000 RR’과 역동적인 주행 성능을 극대화한 고성능 로드스터 모터사이클 ‘BMW M 1000 R’을 전시한다.

한상윤 BMW 그룹 코리아 대표이사는 “부산∙경남 지역은 BMW 그룹에 있어 매우 중요한 시장 가운데 하나”라며 “오랜 시간 BMW 그룹을 성원해주신 고객분들께 더욱 풍성한 브랜드 경험을 제공하는 동시에 BMW 그룹이 준비하는 미래 비전과 혁신 기술을 직접 경험하실 수 있도록 다양한 모델을 준비했다”고 말했다.