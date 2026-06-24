NH농협 ‘AI 에이전트 기업뱅킹 구축’ 사업 수주 수신·여신 조회서 계좌·상품 비교 등 AI로 처리

[헤럴드경제=유재훈 기자]웹케시(대표 강원주)가 국내 최초로 시중은행에 인공지능(AI)를 기반으로 한 기업용 ‘에이전트 뱅킹’을 구축한다.

웹케시는 NH농협은행의 ‘AI 에이전트 기업뱅킹 구축’ 사업을 수주해, 최근 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 양사는 오는 10월 서비스 오픈을 목표로 한다.

이번 사업은 기업 고객이 자연어 대화를 통해 수신·여신 정보를 조회하고 비교·분석할 수 있는 AI 에이전트 기반 기업뱅킹 환경을 구축하는 것이 핵심이다.

기업뱅킹은 개인과 달리 하나의 법인 계좌를 대표자를 비롯한 여러 임직원들이 각기 다른 권한으로 이용하는게 일반적이다. 급여·거래대금·대출 등 처리하는 자금 규모도 크다. 또 복잡한 권한·결재 체계로 이뤄진 만큼 높은 수준의 정확성과 보안, 운영 안정성이 요구된다.

웹케시 측은 이번 에이전트 뱅킹 도입으로 기업 고객의 업무 방식이 크게 띄게 달라질 것으로 내다보고 있다. 예금·대출·거래내역을 비롯해 여러 계좌·상품의 비교 조회 결과를 취합·분석하는 과정이 하나의 대화로 단축될 것으로 예상된다.

예컨대 “예금 상품의 잔액과 만기를 알려줘”, “지난달과 비교해 계좌 잔액 변화를 분석해줘” 등 자연어로 질문하면 AI 에이전트가 의도와 조건을 파악해 필요한 데이터를 조회하고 결과를 제공한다. 또 이전 대화의 맥락을 이어가며 조건을 추가하거나 비교 대상을 바꾸는 멀티턴 대화도 가능하다.

웹케시는 이를 위해 ▷확장성을 고려한 AI 에이전트 시스템 인터페이스 ▷대화형 UI·UX ▷수신·여신 계좌 조건별 조회 ▷멀티턴 기반 복합 대화 ▷금융 데이터 비교·분석 ▷대출 상환 시뮬레이션 ▷AI 에이전트 운영·관리자 사이트 등을 구축한다. 기존 대화형 서비스 운영 경험을 바탕으로, 자체 개발한 NL2SQL 솔루션과 AI 에이전트 관리자 사이트를 적용할 예정이다.

웹케시 강원주 대표는 “기업뱅킹은 다수 사용자의 권한과 대규모 자금이 연결돼 높은 수준의 정확성과 안정성이 요구되는 영역”이라며 “자체 AI 기술을 바탕으로 NH농협은행의 Agent Banking 전환을 성공적으로 지원하고, 기업 고객에게 새로운 금융 업무 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.

한편 웹케시는 지난해 단순 핀테크 기업에서 ‘금융 AI 에이전트 기업’으로의 확장 계획을 공식 선언하며 본격적인 투자와 기술 개발에 힘을 쏟고 있다. 자사의 CMS 전 라인업에 생성형 AI를 점진적으로 적용해 기업 유형별 맞춤형 자금관리 서비스를 제공한다는 계획이다.

웹케시는 AI경리나라, 인하우스뱅크, 브랜치 등 주요 솔루션에 ‘생성형AI’ 적용한다. 중소기업부터 대기업, 공공기관, 정부 부처까지 여러 산업군에 특화된 AI 에이전트를 도입해 자금 흐름 예측과 실무 자동화를 구현한다는 청사진을 제시하기도 했다.

특히 AI 자금비서 ‘AICFO 2.0’은 스타트업 및 중소기업 대표를 대신해 자금 현황을 분석하고, 향후 현금 흐름을 예측하는 자금관리 서비스다. 기존 CMS를 넘어 실질적인 판단과 대응을 지원하는 AI 에이전트로 진화했다는 평가를 받고 있다.