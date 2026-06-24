[헤럴드경제=양대근·김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 24일 당대표직 사퇴를 전격 선언하고 사실상 연임 도전 수순에 돌입했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “오늘 최고위원회의 주재가 마지막”이라며 “당대표 직을 내려놓겠다”고 밝혔다.

이어 정 대표는 “몇 일간 불면의 밤 지새우며 저 자신을 돌아보고 저의 정치인생을 살펴봤다”면서 “일신우일신 개혁하고 또 개혁해야 한다. (차기) 총선 승리, 정권 재창출을 위한 통합과 연대를 진지하게 고민해야 한다”고 강조했다.

정 대표는 지난해 조기 대선 이후 8월 치러진 당대표 보궐선거에서 선출돼 약 11개월간 당을 이끌어왔다. 이번 사퇴에 따라 한병도 원내대표가 8·17 전당대회까지 대표 직무대행을 맡기 됐다.

정치권에서는 이번 전당대회는 정 대표와 김민석 국무총리, 송영길 전 대표의 3파전으로 치러질 가능성이 거론하고 있다. 정치권에서는 김 총리와 송 전 대표가 정 대표에 맞서 연대 전선을 구축하면서 친청(친정청래)계와 비당권파 친명(친이재명)계 간 대결 구도가 형성될 수 있다는 관측도 나온다.

8·17 전당대회에서 선출되는 신임 민주당 대표의 임기는 2년이다.