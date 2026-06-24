해외 발급 비자카드 그대로…베트남 고객 대상 우선 운영

[헤럴드경제=정찬수 기자] 신세계면세점이 외국인 관광객이 해외에서 발급받은 비자(VISA) 카드로 할부 결제를 이용할 수 있는 서비스 ‘나누페이(NanuPay)’를 명동점에 도입했다고 24일 밝혔다. 국내 유통업계에서 해외 발급 신용카드를 활용한 할부 결제 서비스를 도입한 건 이번이 처음이다.

나누페이는 국내 핀테크 기업 딜미(DealMe)와 함께 개발했다. 해외에서 발급된 비자카드를 소지하면 된다. 별도의 앱을 설치하거나 신규 카드를 발급할 필요도 없다. 이번 서비스 도입으로 외국인 고객들은 유연한 결제 방식으로 면세 쇼핑을 즐길 수 있게 됐다.

면세점 쇼핑은 화장품·패션·시계·주얼리 등 객단가가 높은 상품군 구매가 많은 만큼 할부 결제 선택권 확대는 심리적 부담을 완화하는 효과로 이어진다. 현재 베트남 고객을 대상으로 우선 운영 중이며 향후 인천공항점으로 서비스를 확대할 계획이다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 글로벌 고객이 편하게 면세 쇼핑을 즐길 수 있도록 다양한 결제 서비스와 고객 편의 프로그램을 확대할 것”이라고 말했다.