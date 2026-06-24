가톨릭아동청소년재단과 엉알해안·검은모래해변 정화

[헤럴드경제=권제인 기자] 진에어가 제주도에서 해안 환경 정화 활동을 실시하며 해양 생태계 보호에 나섰다.

진에어는 지난 23일 가톨릭아동청소년재단과 함께 제주 한경면 엉알해안과 검은모래해변에서 환경 정화 활동을 진행했다.

이번 활동은 유네스코 세계지질공원으로 지정된 수월봉 인근 해안에서 오전과 오후로 나눠 진행됐다. 현장에는 진에어 임직원과 가톨릭아동청소년재단 관계자들이 참여했다.

참가자들은 사전 안전교육을 받은 뒤 엉알해안에서 폐플라스틱, 스티로폼, 비닐 등 해안가에 방치된 해양 쓰레기를 수거했다.

오후에는 검은모래해변으로 이동해 파도에 떠밀려 온 어망과 폐그물 등을 정리하며 해변 환경 개선 작업을 이어갔다. 이날 수거된 해양 폐기물은 지방자치단체와 협조해 처리됐다.

진에어 관계자는 “직접 바다를 가꾸는 활동을 통해 환경 보호의 중요성을 다시 한번 체감했다”며 “앞으로도 지역사회와 연계한 환경 정화 활동을 지속하며 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편, 진에어는 해안 정화 활동 외에도 폐유니폼 업사이클링, 임직원 줍깅 캠페인, 취약계층 물품 지원 등 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 추진하고 있다. 기부금 전달, 김장 나눔, 식사 배달 등 지역사회 공헌 활동도 꾸준히 이어가고 있다.

앞서 지난 10일에는 교통약자 고객의 이동 편의를 높이기 위해 에어부산, 에어서울과 함께 체험형 교육을 실시했다.