얇고 가벼운 생생감자칩 매력…바삭한 식감·황치즈 시즈닝 담아

[헤럴드경제=정찬수 기자] 편의점 GS25가 해태제과와 협업한 ‘황치즈버터맛 생생감자칩(사진)’을 이달 27일 단독 출시한다고 밝혔다.

최근 황치즈 트렌드가 빠르게 확산되면서 GS25의 5월 황치즈 스낵 매출은 전월 대비 17.3% 증가했다. 6월 22일 기준으로는 115.4% 급증했다. 지난 4월 출시한 ‘촉촉한 황치즈칩’은 출시 직후 품절 대란이 발생할 정도로 인기를 끌었다.

신제품은 허니버터칩을 선보인 해태제과의 개발 노하우를 담았다. 감자칩·황치즈·버터의 최적 조합을 찾았다. 생생감자칩 특유의 얇고 가벼우면서도 바삭한 식감은 그대로다. 여기에 황치즈 시즈닝을 더해 짭짤하면서도 진한 치즈 풍미를 극대화했다. 가격은 2000원이다.

이진우 GS리테일 가공식품팀 MD는 “황치즈는 최근 스낵 시장에서 가장 주목받는 플레이버 중 하나”라며 “허니버터칩을 잇는 새로운 메가 히트 상품으로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 말했다.