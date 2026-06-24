휠체어 이용자 맞춤형 ‘PV5 WAV’ 기증 협회 소속 개인·단체 대상 할인 혜택 제공 “포용적 모빌리티 생태계 조성 앞장”

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 서울 기아 브랜드 체험관 Kia360에서 사단법인 한국지체장애인협회(지장협)와 ‘더 기아 PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle)’를 활용해 교통약자 이동 편의 향상에 이바지하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

PV5 WAV는 기아 브랜드 첫 전용 PBV(Platform Beyond Vehicle)인 PV5에서 파생된 모델로 교통약자의 이동 편의를 한층 높이려는 의지가 반영됐다.

휠체어 이용자의 편리하고 안전한 이동을 위해 국내 전용 전기차 최초로 측면 출입 방식이 적용됐으며, 기존 탑승 방식 대비 교통약자의 승하차 편의성과 안전성을 한층 강화한 것이 특징이다.

기아는 지장협에 PV5 WAV 차량 1대를 기부하고 지장협 소속 개인 및 단체(협회, 지회, 복지관 등)를 대상으로 PV5 WAV 또는 패신저 모델 구매 시 대당 50만원의 할인 혜택을 제공한다.

아울러 기아는 PV5 WAV를 활용해 전국 지장협 개인 회원 및 단체를 위한 협회 방문 홍보 및 시승 체험을 운영하고, 하반기 개최 예정인 ‘국제 장애인 파크골프대회’, ‘전국지체장애인 체육대회’ 등 대규모 행사와 연계하여 PV5 WAV 부스 운영 및 차량 체험 기회를 제공할 예정이다.

기아 관계자는 “기아는 모빌리티의 자유를 모든 사람에게 확장하는 것을 비전으로 삼고 있다”며 “한국지체장애인협회와의 협력을 통해 교통약자의 이동권 향상에 기여할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다“고 말했다.

이어 “앞으로도 다양한 파트너십을 통해 PV5 WAV 보급 확대와 포용적 모빌리티 생태계 조성에 지속해서 힘쓸 것”이라고 말했다.

한편, 기아는 사회공헌 프로그램 ‘기아 초록여행’에도 PV5 WAV를 신규 투입하며 교통약자 이동 지원 영역을 사업 전반으로 확장하고 있다. 기아 초록여행은 교통약자의 안전하고 편리한 이동 및 여행 편의 향상을 위해 특수 개조 차량을 무상 대여하는 사회공헌 사업이다. 지난 2012년 출범 이후 전국 8개 권역에서 운영 중이며 15년간 누적 10만 명 이상이 이용했다.

아울러 앞서 지난 3월에는 e스포츠 파트너 팀 디플러스 기아(DK) 소속 권재혁 선수에게 PV5 WAV를 전달한 바 있다.