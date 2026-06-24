삼성전자, 디지털 임상시험 전문기업 ‘알체디스’와 파트너십 갤럭시 워치서 수집된 생체 데이터, 임상 지표로 전환 기술 공동 개발

[헤럴드경제=박세정 기자] 삼성전자가 갤럭시 워치로 수집한 생체 데이터를 신약 개발 임상실험에 본격적으로 활용한다.

삼성전자는 이를 위해 데이터 기반 디지털 임상시험 전문 기업 알체디스(Alcedis)와 파트너십을 맺었다고 24일 밝혔다.

알체디스는 1992년에 설립된 독일의 디지털 임상시험 전문 기업이다. 현재는 글로벌 헬스케어 AI 기업 휴마(Huma) 그룹의 자회사로서 임상 연구의 디지털 전환을 주도하고 있다.

임상 연구의 디지털 전환은 제약·바이오 업계의 핵심 화두로 떠오르고 있다.

갤럭시 워치와 같은 웨어러블 기술을 통해 일상 속 생체 데이터를 실시간으로 수집하고 데이터의 신뢰성을 극대화할 수 있다는 점에서다. 환자의 병원 방문 부담을 줄여 임상 참여율을 높일 수 있다는 점도 기대를 모은다고 삼성전자 측은 설명했다.

두 회사는 이번 협력으로 웨어러블 기술의 활용 범위를 일상 건강 관리에서 의료 연구 영역으로 확대한다.

양사는 갤럭시 워치의 센서를 통해 수집된 생체 데이터를 신약의 효과와 안전성을 평가할 수 있는 임상 지표로 전환하는 방법을 공동으로 개발한다.

또, 데이터 수집부터 연구 참여자 모니터링, 임상시험 운영, 규제 대응까지 임상 연구의 전 과정을 폭넓게 협력할 방침이다.

최종민 삼성전자 MX사업부 헬스개발그룹 상무는 “그동안 삼성 헬스 SDK 등 여러 개발 도구로 연구자들을 지원해 왔으며, 이번 협력을 통해 일상의 데이터가 신약 개발 연구와 환자를 위한 혁신으로 이어지도록 할 것”이라고 말했다.

한노 헤르틀라인(Hanno Härtlein) 알체디스 대표는 “임상 연구의 미래는 전통적인 임상 환경을 넘어 일상 속 의미 있는 건강 데이터를 얼마나 확보하느냐에 달려 있다”며 “삼성전자와의 협력은 양사의 강점과 확장성 있는 인프라를 결합해 연구 속도를 높이고, 환자 중심적인 헬스케어 혁신으로 이어질 것”이라고 말했다.

한편, 삼성전자는 최근 웨어러블 기기 기반의 건강 데이터를 실제 의료 서비스와 연계하는 ‘커넥티드 케어(Connected Care)’ 생태계를 구축하고 있다. 그 핵심 전략으로 미국 내 500여 개 대형 병원과 디지털 헬스케어 설루션을 연결하는 플랫폼 기업 ‘젤스(Xealth)’를 인수했다.

삼성 웨어러블 ‘갤럭시 워치‘에는 혈압, 심전도, 수면 측정 등의 헬스케어 기능이 담겼다. 올 하반기 출시되는 신작에는 생체 징후, 심장 건강 점수, 일일 유산소 부하, 신체 체력 지수, 청력 등 건강 관리 기능이 강화될 전망이다.