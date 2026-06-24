만 15년 이상 근무 만 40세 이상 일반직

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 만 40세 이상 직원을 대상으로 준정년 특별퇴직(희망퇴직) 신청을 받는다.

24일 금융권에 따르면 하나은행은 지난 23일부터 오는 25일까지 올해 하반기 준정년 특별퇴직 신청을 접수한다. 앞서 하나은행은 작년에도 ‘준정년 특별퇴직’을 실시한 바 있다.

대상은 오는 7월 31일 기준으로 만 15년 이상 근무한 만 40세 이상 일반직원이다.

특별퇴직금의 경우 1971∼1974년생에게는 직급에 따라 최대 28개월 치 평균 임금이 지급된다.

1975년 이후 출생자는 연령에 따라 최대 24개월 치 평균임금을 받을 수 있다.

이밖에 1971∼1974년생 준정년특별퇴직자는 자녀학자금, 의료비, 전직지원금 등도 받는다.

인사위원회 심의를 통해 최종 선정된 특별퇴직자는 다음달 31일 퇴사할 예정이다.

하나은행은 “매년 상·하반기 진행되는 임금피크특별퇴직 역시 1970년 하반기생 직원을 대상으로 실시되며, 생월에 차등을 둬 약 25개월 치 평균임금이 지급된다”고 밝혔다.