사이버 공격 공동 대응 위한 정기 세미나 등 개최 “국경 넘어선 사이버보안 대응 필수” “실질적인 보안 협력 체계 구축 기대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차·기아는 ‘한미일 경제대화(TED)’ 내 사이버보안 워킹그룹을 창설하고, 서울 서초구 현대차그룹 본사에서 첫 세미나를 개최했다고 24일 밝혔다.

TED는 한국, 미국, 일본 3국의 정재계 주요 리더들이 모여 민주주의와 공동 번영을 위한 다각적인 기회를 발굴하고, 경제 발전 및 국가 안보 등 포괄적인 상호 이익 확대 방안을 심도 깊게 논의하는 정책 세미나다.

현대차·기아는 TED 회원사를 대상으로 보안을 주제로 하는 소그룹인 ‘사이버보안 워킹그룹’ 결성을 주도했다. TED 내 특정 주제를 기반으로 소그룹이 결성된 것은 이번이 처음이다.

최근 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)이 광범위하게 도입됨에 따라 공급망으로 연결된 기업 간의 피해 확산 가능성이 갈수록 커지고 있다.

이에 현대차·기아는 다양한 국가와 업종이 모인 TED 회원사를 대상으로 소그룹을 결성, 글로벌 사이버 위협에 대한 공동대응이 가능하도록 보안 관련 동향과 운영경험, 모범사례 등을 정기적으로 공유할 방침이다.

그 일환으로 현대차·기아는 ‘AI 시대의 보안 대응 전략’을 주제로 첫 세미나를 개최했다.

세미나에는 워킹그룹 참여사 및 국내 유명 대학 교수진 등이 참석해 사이버 보안 최신 동향과 전략 사례 등을 공유하고, AI 시대의 보안에 대해 전문가 토론을 진행했다.

현대차·기아 관계자는 “글로벌 공급망 연결성이 높아지는 만큼 국경을 넘어선 사이버보안 대응이 필수적이다”며 “이번 워킹그룹을 통해 실질적인 보안 협력 체계를 구축할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편, 현대차·기아는 한·미·일 3국의 전략적 파트너십을 강화하는 동시에 미래 지향적인 새로운 관계를 창출하기 위해 지난 2023년부터 TED를 다방면으로 후원하고 있다.

앞서 지난 2024년 4월 서울에서 열린 제2회 TED 당시 현대차·기아는 행사를 위해 방한한 참석자 및 배우자들을 대상으로 한식, 국악, 한옥, 프리미엄 브랜드 제네시스 등 한국의 전통과 현대 문화의 조화로움을 체험할 수 있는 기회를 제공한 바 있다.