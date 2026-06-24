한기대 능력개발교육원 특강 개최 생성형 AI·AI 에이전트 활용부터 교육자 역할 변화까지 논의

[헤럴드경제=김용훈 기자] 인공지능(AI)이 직업훈련 현장의 핵심 화두로 떠오른 가운데 전국 직업훈련기관 교·강사들이 AI 활용 역량 강화에 나섰다.

한국기술교육대학교 능력개발교육원은 24일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만에서 직업훈련 교·강사 600여명을 대상으로 ‘훈련 교·강사 역량강화 특강’을 개최했다고 밝혔다.

이번 특강은 능력개발교육원이 매년 운영하는 대표 행사로, 사회 각 분야 전문가를 초청해 최신 교육·훈련 트렌드와 직업훈련 현장의 주요 이슈를 공유하는 자리다. 올해는 생성형 AI 확산에 따른 교육환경 변화에 대응하는 데 초점을 맞췄다. 오프라인 행사와 함께 온라인 실시간 참여도 병행했다.

첫 강연에서는 이상완 교수가 ‘AI 시대 교육훈련 방향과 실천적인 마인드 셋’을 주제로 발표했다.

그는 AI 시대 교육은 단순한 도구 활용을 넘어 학습자가 스스로 문제를 정의하고 해결하는 역량을 키우는 방향으로 나아가야 한다고 강조했다. 또 교육자는 학습자의 메타인지와 유연한 문제 해결 능력을 지원하는 조력자 역할을 해야 한다고 설명했다.

이어 김덕수 교수는 생성형 AI와 AI 에이전트의 활용 사례를 소개했다. 그는 교안 작성, 평가 피드백, 자료 요약, 문서 작성 등 직업훈련 현장에서 활용 가능한 다양한 AI 활용 방안을 제시하며 AI 에이전트를 목표 달성을 위해 업무를 계획하고 수행하는 ‘일 잘하는 동료’에 비유했다.

끝으로 김윤나 소장은 훈련 교·강사의 의사소통 역량을 주제로 강연했다. 그는 교·강사의 말이 단순한 정보 전달을 넘어 학습자의 동기 부여와 관계 형성에 영향을 미치는 중요한 교육 도구라고 강조했다.

이문수 한기대 능력개발교육원장은 “AI 기술 발전은 직업훈련 현장의 교수·학습 방식에도 큰 변화를 가져오고 있다”며 “이번 특강이 훈련 교·강사들이 변화하는 교육환경에 능동적으로 대응하고 AI 활용 역량과 교육 전문성을 함께 강화하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.