“월드컵 전에는 헤메더니 막상 잘해” “남아공 기술과 속도 잘 대비할 것”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기를 앞둔 홍명보호 수비의 핵 김민재(바이에른 뮌헨)가 첫 월드컵을 치르는 후배들의 대회 적응과 성장에 찬사를 보냈다.

김민재는 24일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 A조 최종전 사전 기자회견에서 “내가 선수들에게 많은 피드백을 해주지는 않는다. 우리 선수들이 이미 개인적으로 자신감이 많이 차 있다”고 전했다.

그는 수비진 리더로서 잘 끌어주고 있다는 평가에 대해 “나를 왜 높여주는지는 모르겠다”며 “팀에서도 난는 끌고 간다기보다는 뒤에서 민다고 생각하고 있다”고 말했다.

김민재는 앞선 두 경기에서 이한범(미트윌란)에 ‘깜짝 발탁’된 K리거 이기혁(강원)과 함께 선발 스리백으로 호흡을 맞췄다.

김민재는 “스리백을 이루는 선수들이 월드컵에 오기 전에 자신감이 매우 부족하고 헤매는 모습을 보였는데, 막상 대회에 들어오니 정말 좋은 경기를 해주고 있다”면서 “모두가 충분히 능력이 좋은 선수들”이라고 칭찬했다.

그는 “제 역할이 스위퍼인 만큼 다른 선수들이 앞으로 나가서 공격적인 수비를 할 수 있게 도와주려 하고 있다”면서 “그런 부분에서 도움을 받았다고들 얘기하는데, 저는 제 역할을 하는 것이고 두 선수도 본인들의 역할을 잘하고 있다. 자신감이 많이 올라와서 좋은 경기를 보이는 것 같다”고 덧붙였다.

남아공과 경기에 대해서는 “남아공 선수들이 기술이 좋고 속도도 있어서 수비수들과 그런 부분에 초점을 맞춰 잘 준비하고 있다”면서 “팀으로서 지난 두 경기처럼 하면 이길 수 있을 거로 생각한다”고 말했다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 25일 오전 10시 이 경기장에서 남아프리카공화국과 월드컵 조별리그 3차전을 치른다.