K-바이오·백신 펀드 신규 2000억 원, 누적 7796억 원 조성 복지부, 2027년 1조 원 규모 메가펀드 조성 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 K-바이오·백신 7호 펀드 주관 운용사로 ‘(유)프리미어파트너스’를 선정했다고 24일 밝혔다.

복지부는 한국벤처투자를 통해 3월 23일부터 5월 6일까지 K-바이오·백신 7호 펀드 운용사 선정 공모를 진행했고, 1차 서류심사와 현장실사, 2차 발표(PT) 심사 등을 거쳐 주관 운용사를 선정했다.

이번에 선정된‘(유)프리미어파트너스’는 애초 공고된 결성목표액인 1000억 원을 웃도는 2000억 원 규모로 결성목표를 설정했고, 해당 펀드는 기존 결성목표액 1000억 원의 70%인 700억 원 이상 조성 시 우선 결성을 통한 투자를 개시할 수 있다.

이번 7호 펀드가 설정한 목표액 2000억 원이 성공적으로 결성되면 K-바이오·백신 펀드 누적 조성액은 총 7796억 원에 이르게 된다.

복지부는 또 오는 7월 내에 1500억 원 규모의 ‘임상3상 특화펀드’ 주관 운용사 선정을 마치고 연내에 조성을 완료할 방침이다.

K-바이오·백신 펀드는 2023년부터 1~6호까지 누적 5796억 원 규모로 조성됐고, 52개 기업을 대상으로 2463억 원 규모의 투자를 집행했다. 이를 통해 혁신 기술을 보유한 3개 사의 신규상장(IPO)을 끌어냈다.

정은영 복지부 보건산업정책국장은 “이번 K-바이오·백신 7호 펀드가 성공적으로 결성돼 혁신 기술을 보유한 바이오텍과 중소·중견기업에 대한 투자를 활성화하고 이를 통해 신약과 플랫폼 기술 개발을 적극 지원할 것”이라며 “2027년까지 목표로 한 1조 원 규모의 메가펀드 조성도 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.