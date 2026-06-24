브로스 감독 “오직 승리뿐” 한국전 결과에 운명 달려 브로스 “이겨야 한다” 강조 한국 조직력·체력에 경계심

[헤럴드경제=김명상 기자] “남아공 축구 역사를 새로 쓸 기회다”

한국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전을 하루 앞둔 남아프리카공화국의 휴고 브로스 감독이 ‘승리만이 답’이라며 역사적 첫 토너먼트 진출을 향한 강한 의지를 드러냈다.

브로스 감독은 24일 멕시코 과달루페 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 “반드시 이겨야 한다. 경우의 수를 따지지 않아도 되니 오히려 쉬울 수 있다”면서 “승리를 위해 선수들이 최선을 다해 싸울 것”이라고 말했다.

현재 남아공은 멕시코에 0-2로 패하고 체코와 1-1로 비기며 승점 1에 그쳤다. 한국과의 3차전에서 승리할 경우 다른 경기 결과에 따라 32강 진출 가능성이 열린다. 한국전은 남아공에게 있어 사실상 마지막 기회다.

이번 경기의 중요성을 강조한 브로스 감독은 “선택은 쉽다. 해야 할 단 한 가지는 이기는 것”이라고 말했다.

한국에 대한 경계심도 드러냈다. 브로스 감독은 “한국은 규율이 잘 잡혀 있고 신체 조건도 좋다. 90분 동안 계속 잘 뛰는 팀”이라면서 “한국의 강점을 어떻게 막고, 약점을 어떻게 활용하느냐가 중요하다”고 말했다.

이어 준비 상황도 설명했다. 그는 “한 달 전만 해도 전혀 모르는 팀이었다. 지금은 한국에 대해 잘 알고 있다”면서 “결과만 모를 뿐이다. 내일 경기에 대해서는 잘 준비돼 있다”고 말했다.

전술 관련 질문에는 말을 아꼈다. 브로스 감독은 “경기 전날에는 전술에 대해 말하지 않는다”면서 “어떻게 할지, 더 적극적으로 임할지, 아니면 기다릴지 결정하기는 매우 어렵다”고 말했다.

변수로 꼽히는 고온 환경과 이동 피로에 대해서도 언급했다. 그는 “이런 고온은 하루 이틀 안에 적응할 수 있는 수준이 아니라 1~2주 정도는 필요하다”며 “아프리카 사람이기 때문에 고온에 더 적응잘할 수 있는지는 모르겠다”고 말했다.

브로스 감독은 이번 대회 의미를 개인적 도전과 연결했다. 그는 “32강에 나가고 싶다. 내 마지막 월드컵이다. 더 성공적으로 팀을 잘 이끌고 싶다”고 말했다.

함께 기자회견에 참석한 시페펠로 시톨레 역시 의지를 드러냈다. 시톨레는 “32강으로 진출하기 위해 아주 열심히 준비를 했고 꼭 진출해야 한다”면서 “내일 우리에게 오직 하나의 목표가 있다면 이기는 것”이라고 말했다.

한국과 남아공의 조별리그 최종전은 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 열린다.