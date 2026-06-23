[헤럴드경제=박세정 기자] 다우기술의 쇼핑몰 통합관리 서비스 ‘사방넷’이 통합 플랫폼으로 재도약한다.

23일 다우기술은 인공지능(AI) 개인화 마케팅 설루션 기업 와이즈트래커를 인수하고, ‘사방넷’의 이커머스 플랫폼 사업 확장에 나선다고 밝혔다. 사방넷은 상품 등록부터 주문 수집, 재고 연동, 송장 처리까지 쇼핑몰 운영 전반을 통합 관리하는 서비스다.

이번 인수를 통해 사방넷은 기존 상품·주문·재고·물류 등 관리 중심의 서비스를 넘어, 고객 데이터 분석과 마케팅까지 아우르는 이커머스 통합 플랫폼으로 영역을 확대하게 됐다.

기존 서비스에 더해 데이터 분석, 고객관리, 마케팅을 연결하는 구조를 구축한다는 전략이다.

와이즈트래커는 광고 성과 측정(어트리뷰션), 고객 행동 분석(애널리틱스), 고객 맞춤형 메시지 전송(CRM 마케팅) 기능을 하나의 플랫폼으로 제공하는 기업이다.

단순한 고객 대상 메시지 전송 툴에 그치지 않고, 수집한 데이터를 통해 효율적인 마케팅이 가능하다는 점이 강점으로 꼽힌다. 2015년부터 지금까지 10억 건 이상의 고객 행동 데이터를 다뤘다. 이를 바탕으로 개인화 마케팅 설루션까지 확장해 발송 타이밍과 소재를 최적화하고 마케팅 과정을 자동화하는 기능을 제공하고 있다.

이번 인수로 사방넷 안에서 이커머스 전 과정을 통합 운영할 수 있게 된다.

회사는 고객 행동 흐름에 맞춘 정교한 개인화 마케팅과 재구매 유도 등 데이터 기반의 고도화된 운영 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대했다.

김정우 다우기술 커머스부문 부문장은 “최근 이커머스 시장은 단순 판매 경쟁을 넘어 데이터 기반 고객 관리 경쟁으로 빠르게 변화하고 있다”며 “이번 인수를 계기로 사방넷은 쇼핑몰 운영부터 마케팅까지 셀러들의 모든 고민을 해결하는 이커머스 통합 플랫폼으로 진화해 셀러들의 실질적인 매출 성장을 돕는 최고의 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.

한편 다우기술 ‘사방넷’은 AI 기반 ‘스마트 상품 매칭’, 상품 및 재고 상태 송신, 상품 매핑 등 쇼핑몰 반복 업무를 자동으로 처리하는 기능을 연이어 선보이는 등 AI 기반 기능을 고도화하고 있다.